Jedna, nebo čtyři haly? V Boršově řeší rozšíření průmyslové zóny o Amazon

Jan Jakovljevič
  14:12aktualizováno  14:12
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Hala Amazonu u kruhového objezdu na silnici I/3 nedaleko Boršova nad Vltavou má...

Hala Amazonu u kruhového objezdu na silnici I/3 nedaleko Boršova nad Vltavou má být zhruba půl kilometru dlouhá a 15 metrů vysoká. Zabere téměř 77 tisíc metrů čtverečních. (srpen 2026) | foto: Vizualizace: Garbe a Accolade

Původně měly stávající haly na opačné straně silnice doplnit čtyři nové. Dvě...
První halu obsadí firma Taconova, která má nyní svou pobočku i v nedalekém...
Průmyslová zóna se bude rozkládat na ploše 492 tisíc metrů čtverečních.
Firma vybrala pro novou zónu lokalitu v blízkosti dálnice D3 a hned u takzvané...
7 fotografií
Je lepší mít jednu gigantickou halu pro společnost Amazon, či haly čtyři s více nájemci? Na toto téma v pondělí diskutovalo vedení Boršova nad Vltavou s obyvateli při setkání k průmyslové zóně. „My se tady pořád bavíme o ideálním stavu. Je nějaký krizový plán, když něco nastane?“ ptal se jeden asi ze stovky přítomných občanů.

Odpověď na otázku, v jaké podobě by výstavba na poli u okružní křižovatky na silnici I/3 u Boršova nad Vltavou měla vypadat, je však složitá a obě varianty mají svá pro i proti. Zatímco nyní situace vypadá, že se blíží rozhodnutí o jedné hale, občanka Eva Horáková je opačného názoru.

„Samozřejmě je to velice těžká otázka. Za mě stále určitě čtyři haly s tím, že podotýkám, že je to pořád ten zajíc v pytli, o kterém nic nevíme a může to vypadat mnohem lépe než je nám předkládáno,“ hodnotila po setkání.

Na jednání upozorňovala na špatnou transparentnost celého procesu. Nepostačovaly jí ani dostupné podklady. „Zatím jsme se doslechli jen informace ze strany investora v nějakém heslovitém formátu a je potřeba se na to podívat víc do hloubky a zblízka,“ řekla.

My máme jen dvě možnosti, jedna hala, nebo čtyři haly. A to věřím, že dneska všichni pochopili.

Romana Rýcovástarostka

Nestačila jí ani i dopravní studie, již si nechal udělat investor, a myslí si, že je na čase, aby obec zvážila svoji nezávislou. Domnívala se též, že termín pro rozhodnutí do konce srpna je nedostatečný. I proto ocenila slova zástupkyně investorů Veroniky Zacha ze společnosti Garbe, že na obec nechtějí tlačit a chápou, že je nutné seznámit se se všemi informacemi.

„Samozřejmě bychom od vás chtěli tu zpětnou vazbu mít v co možná nejkratší době, ale rozumíme tomu, že pokud potřebujete měsíc, dva, tři, je to něco, co si musíme společně probrat,“ sdělila Zacha s tím, že čekají na reakci zastupitelstva.

Hala Amazonu u kruhového objezdu na silnici I/3 nedaleko Boršova nad Vltavou má být zhruba půl kilometru dlouhá a 15 metrů vysoká. Zabere téměř 77 tisíc metrů čtverečních. (srpen 2026)
Původně měly stávající haly na opačné straně silnice doplnit čtyři nové. Dvě již získaly stavební povolení, když se však objevil Amazon, tak v povolování dále nepokračovali. (srpen 2026)
První halu obsadí firma Taconova, která má nyní svou pobočku i v nedalekém Velešíně.
Průmyslová zóna se bude rozkládat na ploše 492 tisíc metrů čtverečních.
7 fotografií

Tato slova po jednání kvitovala i starostka Romana Rýcová. Připomněla, že původní verze byla, že rozhodnutí musí padnout do 20. července, později do 31. srpna. Tři měsíce proto považovala za velmi dobrou výchozí pozici, jelikož musí zpracovat různé názory. Obec zároveň s investorem jedná o plánovací smlouvě. Ta už prý dostává konkrétní obrysy, podrobnosti však Rýcová nesdělila.

Zacha však po jednání pro iDNES.cz upřesnila, že její pondělní vyjádření neznamená, že je časový rámec projektu neomezený. „S potenciálním nájemcem máme nastavený harmonogram, podle kterého potřebujeme znát stanovisko zastupitelů do konce srpna. Další posun může ovlivnit rozhodnutí potenciálního nájemce,“ konstatovala.

Na okraji Českých Budějovic mají stavět obří halu Amazonu, třetí v republice

Velká část kritiky občanů se týkala dopravy, která už je za současné situace obtížná. Občané i starostka spatřují hlavní problém v kruhových objezdech, jež by kamiony musely využívat při cestě na dálnici. Ve Včelné je totiž úzký a ten u Roudného ještě menší.

Rýcová dodala, že se lidem snažili dovysvětlit, že neexistuje varianta, že by v místě nevyrostlo nic. „My máme jen dvě možnosti, jedna hala, nebo čtyři haly. A to věřím, že dneska všichni pochopili,“ komentovala.

Další část negativních reakcí se zaměřovala na ubytování zaměstnanců. Hovořila o něm například starostka sousední Včelné Miroslava Stránská, podle níž by se debaty s investorem měly dotýkat i toho, že se zaváže vybudovat nějaké ubytovací kapacity. Dopočítala se totiž, že v současných halách i té nové by mělo pracovat až 2 500 lidí.

U Budějovic postaví osm hal, na střechách budou solární panely a zeleň

„Zaznívá to i od odpůrců dalšího rozvoje Včelné, že tam vzniknou nové byty a ti zaměstnanci se budou ubytovávat tam. Já prostě nechci ve Včelné Asiaty, kteří budou pracovat v Boršově a obec Včelná z nich nebude nic mít,“ dodala Stránská. Okolní obce by podle ní neměly nést břímě za Boršov.

Zastupitelé však zmínili i na základě zkušeností z Kojetína na Přerovsku, kde má Amazon jednu ze svých dvou hal v Česku, že většinu pracovníků dopravuje firma svými autobusy, někdy až ze stokilometrové vzdálenosti.

Tuto informaci potvrdil i Tomáš Mile ze společnosti Accolade, která má pro Amazon halu stavět. V Kojetíně prý až 80 procent zaměstnanců jezdí právě autobusy. Vyjádřil se i k počtům kamionů. „Co máme data z Kojetína, tak ty roční průměry jsou výrazně nižší než limity, které jsou tam povolené,“ upřesnil.

Hala Amazonu má být zhruba půl kilometru dlouhá a 15 metrů vysoká. Zabere bezmála 77 tisíc metrů čtverečních a měla by mít dvě patra. Přinese například více zeleně než projekt čtyř hal, z nichž už dvě mají stavební povolení. Ty by zabraly přes 148 tisíc metrů čtverečních, což by zase znamenalo vyšší roční daň z nemovitostí.

Nyní počítají se zahájením výstavby na jih od Budějovic ještě letos a s dokončením ve druhé polovině roku 2028.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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