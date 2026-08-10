Accolade zvažuje, že v Boršově nad Vltavou vybuduje jednu halu místo čtyř

Společnost Accolade zvažuje, že v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku vybuduje v průmyslové zóně jednu halu. Původně přitom projekt počítal se čtyřmi halami. V navrhované jedné hale se zastavěnou plochou více než 75.000 metrů čtverečních by měla působit společnost Amazon. Boršov nad Vltavou chce s Accolade dojednat podmínky, které by byly pro obec co nejvýhodnější. ČTK to řekla starostka Boršova Romana Rýcová.
"Přijde mi, že někteří pořád ještě nepochopili, že neexistuje třetí cesta, že tady nebude nic. Jsou jen dvě možnosti. Buď jedna hala, nebo čtyři haly," uvedla starostka. Kvůli projektu se dnes konalo veřejné setkání, kdy vedení obce chtělo zopakovat daná fakta. Do místní sokolovny kvůli tomu dorazily desítky obyvatel. Nejvíc je zajímalo případné navýšení dopravy. Někteří zase měli obavy z toho, že do zvažovaného logistického centra pro společnost Amazon přijdou stovky zaměstnanců, kdy velká část z nich bude zřejmě z ciziny. "My jsme bohužel tento problém zdědili a nic s moc s tím nemůžeme dělat. Investor má stavební povolení v původním projektu se čtyřmi halami na dvě z nich a může klidně začít stavět hned. Proto se snažíme s ním ještě jednat a vytěžit z toho maximum," uvedla starostka.
Dodala, že by se například chtěla domluvit s investorem, aby vybudoval chodník podél železniční trati, kudy chodí někteří zaměstnanci výrobce autosedadel Nobo Automotiv, který působí v průmyslové zóně v Boršově. "Nyní tam pracuje řada Filipínců, kteří bydlí v Českých Budějovicích a jezdí sem vlakem. Každé ráno pak jdou od vlaku do haly Nobo. Jelikož tam chybí ten chodník, tak tam vznikají situace, kdy na úzké silnici jezdí auta a těžko se tam chodcům vyhýbají. Je to nebezpečné," řekla Rýcová.
Dodala, že obec chce vyřešit s investorem také otázku dopravního zatížení, které by vybudováním další výrobní haly v Boršově vzrostlo. Pokud by skutečně Accolade postavil zamýšlenou halu, za den by se tam vystřídalo na dvou směnách až 1700 zaměstnanců. "Ale víme třeba, že Amazon velkou část svých pracovníků do firmy hromadně dováží, což by mohlo trochu situaci zlepšit," uvedla starostka.
Americký Amazon je největším internetovým obchodem na světě. V České republice působí od roku 2013, dosud investoval víc než 26 miliard korun. První svoje distribuční centrum v ČR otevřel Amazon v roce 2015 v Dobrovízi u Prahy. Druhé distribuční centrum v Kojetíně firma zprovoznila v červnu 2023. Amazon loni v Česku zaměstnával v průměru 3660 pracovníků.
"Rozvoj území není jen technickou nebo obchodní otázkou. Musí být dlouhodobě přijatelný také pro obec a lidi, kteří v jejím okolí žijí. Jako investor máme odpovědnost nejen za kvalitu samotné výstavby, ale i za to, jak bude průmyslový park fungovat za další desetiletí. Proto považujeme za správné, aby se o návrhu vedla otevřená a věcná debata. Jsme připraveni odpovědět na otázky obyvatel a jednat s obcí o konkrétních závazcích, které omezí dopady provozu," řekl za skupinu Accolade Jiří Stránský.