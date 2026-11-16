Kašna jako adventní věnec. Budějovické trhy budou pohádkové, známe novinky i lákadla

Jan Jakovljevič
  14:52
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Vánoční trhy obsadily náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Vánoční trhy obsadily náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Adventní trhy na hlavním budějovickém náměstí
Vyhlídkové kolo na adventních trzích
Adventní trhy na hlavním budějovickém náměstí
Chybět samozřejmě nemůže ani tradiční betlém.
21 fotografií
Pohádkový. Takový bude letošní Českobudějovický advent. Organizátoři si pro návštěvníky připravili řadu novinek. Mezi nimi jsou například i nové sochy Petronela a Uriáše z pohádky Anděl Páně, které vznikly z loňského vánočního stromu. Doplní tak loňskou postavu Popelky.

Vánoční strom stojí už od víkendu na svém místě na budějovickém hlavním náměstí v rohu u radnice. V pondělí ráno u něj parkuje bílá dodávka, z níž vynáší jeden ze stánkařů například sudy s pivem a na rudlíku je odváží do srdce adventního městečka. Přípravy vrcholí, hlavní atrakce vánočního období v krajském městě otevírá brány už ve středu.

Organizátoři ze společnosti Art4Promotion připravili pro návštěvníky řadu novinek. Jednou z nich je, že se ze Samsonovy kašny stane adventní věnec. Čtyři velké ozdobné vázy v sobě mají v létě květiny, ty nyní nahradí svíce.

„Postupně každou neděli v 19 hodin děláme takovou poetickou světelnou hudební show a společně vždy rozsvítíme jednu adventní svíci. A k tomu odvyprávíme nějaký příběh související s tou svící,“ popsala Lenka Střítecká z pořadatelské agentury.

Vánoční trhy obsadily náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.
Adventní trhy na hlavním budějovickém náměstí
Vyhlídkové kolo na adventních trzích
Adventní trhy na hlavním budějovickém náměstí
21 fotografií

Druhou novinku ocení bruslaři. Pro ty kompletně vybaví půjčovnu značkovými bruslemi CCM ve všech možných velikostech. Na místě bude také možné nechat si brusle profesionálně nabrousit. Pořadatelé také investovali do nového ozvučení. Nad toaletami, které budou znovu vytápěné a splachovací, přibude zastřešení, aby pohled shora byl příjemnější.

Letošní advent v Budějovicích má být pohádkový. Kromě toho, že například každou sobotu a neděli od 10 hodin jsou v plánu divadelní pohádky pro děti, se toto téma promítne i na podobě soch, které vznikly z loňského vánočního stromu.

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Tradice započala už loni, kdy stála přímo pod vánočním stromem Popelka. „Letos přibudou Popelce kamarádi, budou to Petronel a Uriáš z oblíbené pohádky Anděl Páně,“ dodala Střítecká. Do série adventních hrnečků přibude nový červený keramický „bucláček“.

Organizátoři zveřejnili i jména účinkujících. Dorazit mají například Heidi Janků, Felix Slováček, Světlana Nálepková, Bořek Slezáček, Tereza Mátlová nebo folková skupina Nezmaři.

Mezi deseti nejkrásnějšími trhy v Evropě

Adventní trhy ale nekončí uplynutím vánoční svátků. Po Štědrém dnu organizátoři uzavřou jen řemeslnou a dárkovou uličku, ostatní atrakce však pokračují dál. Na programu je navíc několik akcí i právě na povánoční období.

„V úterý 29. prosince bude karneval na ledě, 31. prosince celodenní Silvestr na ledě až do 22 hodin a na Nový rok krasobruslařské vystoupení a koncert Sáry Milfajtové,“ upozorňuje Střítecká. Zaznělo též, že v hodnocení britského deníku The Times se Českobudějovický advent dostal na seznam deseti nejkrásnějších vánočních trhů v Evropě.

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Primátorka Dagmar Škodová Parmová přiblížila, že akcí bude za 50 dní adventního programu celkem 506. Jsou mezi nimi koncerty, divadelní představení nebo výstavy a různé dílny.

Na náměstí opět zavedou víkendy bez aut. Z obvykle vytíženého prostoru se tak znovu stane pěší zóna. „Máme připravené i nové světelné instalace, které návodně přivádějí návštěvníky přímo na náměstí. Jsou to i instalace, které se týkají nábřeží, slepého ramene a trasy od terminálu u sportovní haly,“ vypočítala s tím, že světelné prvky instalují i do jednotlivých čtvrtí.

„Jsou to i kulturní programy, jako je vánoční koncert či Staročeské Vánoce na Piaristickém náměstí a v Panské nebo různé programy připravené divadlem a divadelními společnostmi, které se nám vystřídají na náměstí i nádvoří radnice,“ dodala primátorka.

Veřejným rozpočtům akce přinese 100 milionů

Přínosy adventního městečka ale nejsou jen o navození klidné vánoční atmosféry. Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko si v roce 2023 nechala vypracovat analýzu dopadů. Z té vyplývá, že Českobudějovický advent má významný ekonomický dopad pro město i širší veřejné rozpočty.

Při tehdejší návštěvnosti zhruba 291 tisíc lidí celkový ekonomický efekt vyčíslili na 453 až 501 milionů korun. Z toho plynoucí příjmy pro veřejné rozpočty z pořádání a konání akce byly zhruba 98 až 109 milionů korun. Toto číslo se s rostoucí návštěvností přirozeně zvyšuje. Ta loni přesáhla 500 tisíc lidí. Po letošním ročníku tak chtějí provést aktualizaci analýzy.

„Kromě ekonomického přínosu, který má pozitivní dopad i pro místní obyvatele, sledujeme také marketingový potenciál akce. Advent pomáhá budovat image města i celého regionu a vytváří zásadní mediální dosahy,“ řekl Tomáš Polanský, ředitel Turistické oblasti Budějovicko. Řada návštěvníků sem přijede za adventem vůbec poprvé a zjišťuje, co může oblast nabídnout.

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