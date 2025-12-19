Cena vánočních kaprů letos zůstává, opozdilci je seženou i na Štědrý den

Markéta Sedláčková
  14:42
V nové prodejně Rybářství Hluboká nabízejí již připravené chlazené filety nebo půlky kaprů. Ceny se na jihu Čech oproti minulému roku nemění, pohybují se nejčastěji od 90 do 120 korun za kilogram.
Fotogalerie1

Živý kapr v kádích před některými supermarkety mizí, ostatní jsou zastánci vánočních tradic. (26. listopadu 2024) | foto: Profimedia.cz

Je libo na štědrovečerní večeři klasický kapří řízek, nebo jinou úpravu? Oslovení ředitelé a hospodáři z jihočeských rybářství dávají přednost tradici. Současně vzkazují, že ceny se proti loňsku nemění. A ryb bude dost.

„Nyní máme období klidu a příprav a distribuce ryb k velkoprodejcům,“ uvedl Aleš Kříž, hlavní zootechnik pro chov ryb v Rybářství Hluboká. „Finišujeme s otevřením nové prodejny tady na sádkách na Hluboké. Takže vlastně přesto máme práce dost,“ dodal.

Cenu udrželi stejnou, za kapra dá kupující 95 korun za kilogram, ve výběru 105 korun. Jako tradičně mají i štiky (326 Kč/kg), candáty (445 Kč/kg), sumce (248 Kč/kg) nebo amury (105 Kč/kg).

Ceny kaprů rybáři drží okolo stovky za kilo, úspěšnou sezonu povodně nepokazily

Nová prodejna nabídne novinku – prodej chlazených produktů z kapra. „Máme tedy tři varianty nákupu. A to buď prodej živé ryby, druhý je nákup živé ryby a my ji zpracujeme na požadovaný způsob. A třetí, že si zákazník koupí už připravenou půlku nebo filet. Jsou bez kostí a lze je přímo zpracovat na oblíbené kapří hranolky nebo jiným způsobem,“ vzkázal. Filet kapra pak vyjde na 270 korun za kilogram. Prodávat se bude od soboty, na opozdilce počkají i dopoledne na Štědrý den.

Zootechnik si tradičně k večeři dává kapří řízek. „Osobně si kupuji kapra okolo tří kilogramů, to je ideální velikost,“ podělil se se svou zkušeností Kříž.

Ředitel má šupinu pod talířem

Třeboňský kapr bude letos na Vánoce k dostání za 119 korun. „Lze ho koupit v každém krajském městě, nejvíc po Praze,“ komentoval výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.

Na pultu budou k dostání také amur nebo tolstolobik. Stejná cena je i v prodejně na sádkách v Třeboni. Ta je nyní otevřená denně až do 24. prosince od 7 do 18 hodin. Na Štědrý den pak do 10 hodin.

U Kukačků se podává smažený řízek na sádle a k tomu hustá rybí polévka. Večeři připravuje osobně ředitel. „Musí být i šupina pod talířem,“ připomněl tradici.

Rybí polévka podle Petra Šmídka, provozovatele minipivovaru Krajinská 27
Uvařte hlavu a kosti upečte v troubě na 160 stupňů. Pak si z toho založte vývar, s kořenovou zeleninou, novým kořením, bobkovým listem. Zceďte. Zarestujte kořenovou zeleninu na másle. Mrkev, petržel, zasypte moukou a udělejte jíšku. Nechte provařit ve vývaru. Přidejte jikry, mlíčí a opět provařte. A polévka je hotová. Podle chuti přidejte česnek nebo česnekové krutony.

V Nových Hradech začnou prodávat v sobotu na sádkách. „Na Štědrý den tam budeme ještě od devíti do desíti dopoledne, kdyby ještě někdo zapomněl,“ vzkázal ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař.

Cena je 90 korun za kilogram. „V Budějovicích bude náš kapr u našich prodejců. V Kaplici budeme prodávat nově na kaplickém nádraží před prodejnou rybářských potřeb,“ informoval.

Živé ryby si mohou lidé koupit i na sádkách ve Štiptoni. „Cestou zpátky ze sádek na rybníku Jánský máme přístřešek, kde si lze rybu nechat zpracovat,“ upřesnil ředitel. Dodal, že Rybářství Nové Hrady nabízí na svátky i své mražené kachny z volných výběhů za 120 korun za kilo.

„Jedině řízek a salát a rybí polévka,“ reagoval Zvonař na otázku, jak vypadá jeho večeře.

Lesy a rybníky města České Budějovice nabízejí ryby i maso ve své prodejně v ulici Jaroslava Haška. Kapr stojí 95 korun za kilogram, ve výběru pak 105 korun za kilogram. Kdo si chce pochutnat například na štice, koupí ji za 300 korun za kilogram, nebo 400 Kč za kilogram za filet.

Kapra si mohou koupit lidé i ve Volarech na Prachaticku v areálu rybničního hospodářství. Prodávají ho tam za 109 korun za kilogram, například sumce tam mají za 275 korun za kilogram. V pátek a v pondělí je otevřeno od 8 do 17, v sobotu do 16 hodin, v neděli od 10 do 16.

Blatenská ryba nabízí ryby ve svých sádkách v pátek (12.00–15. 00), v sobotu (9.00–14. 00), v neděli a v pondělí (9.00–12. 00 a 13.00–16. 00), v úterý (9.00–12. 00 a 13.00–17. 00) a ve středu od 9. 00 do 11.00. Kilogram kapra stojí 108 korun.

19. prosince 2025

