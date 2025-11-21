Budějovické adventní trhy začaly, zdobí je socha Popelky z loňského stromu

Jan Jakovljevič
  10:22aktualizováno  10:22
V Českých Budějovicích tento týden začaly adventní trhy, na které jen loni přijely statisíce domácích i zahraničních návštěvníků. Letošní novinkou je socha Popelky vyrobená z loňského vánočního stromu. Ten nový slavnostně rozsvítí v sobotu 29. listopadu. Trhy potrvají do 6. ledna.

Otevření adventního městečka není velkou událostí jen pro návštěvníky. Napilno mají i prodejci. Někteří své stánky ještě dolaďují, jiní už vítají první zákazníky, kteří mají zájem o vánoční dekorace nebo něco dobrého k jídlu.

První zájemce obsloužil Jan Horáček, který prodává trdelníky na straně u hotelu Zvon. Patří mezi stánkaře, kteří se českobudějovických trhů účastní pravidelně.

„Už jsme tady byli čtrnáct let, letos popatnácté. Těšíme se sem, nám se ten měsíc líbí,“ líčí. Kolik se jim daří prodávat trdelníků, nepočítá. „Hlavně aby byla legrace,“ doplňuje usměvavý prodejce.

Socha Popelky je z loňského vánočního stromu.
Vánoční strom bude rozsvícený v sobotu o prvním adventním víkendu.
Kdekoho může oslovit také vyhlídkové kolo.
Kluziště se také teprve chystá.
Betlém první den trhů ještě postavený nebyl.
27 fotografií

Na protilehlé straně náměstí u Krajinské ulice letos stojí charitativní stánky, v nichž mohou návštěvníci trhů nejen zakoupit zboží, ale zároveň i podpořit znevýhodněné osoby. V jednom z nich přivítala první kolemjdoucí Iva Kopecká.

„Zákazník si u nás může zakoupit výrobky, které vyrábějí zaměstnanci sociálního podniku Madlenka. Ten zaměstnává lidi s převážně psychiatrickými onemocněními. Tady na trhu představujeme sortiment keramický,“ přibližuje.

Adventní městečko

Stánky s dárkovým zbožím budou otevřené denně od 10 do 20 hodin, s občerstvením až do 22 hodin. Ledové kluziště kolem kašny i vyhlídkové atrakce zůstanou v provozu denně po celou dobu trvání akce.

K adventnímu městečku automaticky patří stánky s punčem a jinými teplými nápoji. První doušky si u jednoho z nich vychutnává i Jan Vraňák, který na náměstí dorazil krátce po zahájení trhů. „Chodím sem každý rok, bydlím tady kousek. Na zahájení trhů jsem se těšil,“ říká.

Mezi prvními návštěvníky se stále ještě proplétá vysokozdvižný vozík, který po trzích rozváží jednotlivé dekorace. Místy jde pro pracovníky o složitý úkol a chvíli trvá, než je lidé zaznamenají a ustoupí jim. Dokončování příprav potvrzuje i Magdalena Střítecká, marketingová manažerka organizátorské společnosti Art4Promotion.

Bruslení zdarma kolem Samsona i nejpestřejší nabídka punčů, to jsou vánoční trhy v Budějovicích

Trhy však chtěli i přes pokračující dozdobování návštěvníkům otevřít, aby už se mohli začít ladit na Vánoce. Zrovna dokončují betlém, fotokoutek, kluziště ještě nemá ledovou plochu a některé dekorativní lampy stále stojí pohromadě nedaleko dětského kolotoče.

„Chybí ještě pár nových světelných dekorací, o nichž si myslíme, že opravdu ohromí. Stále jsou na cestě. Očekáváme, že brzy už by tu měly být,“ tvrdí Střítecká. Výzdoba jim už přibližně čtyři měsíce putuje v námořním kontejneru.

Socha je z loňského stromu

Naopak na svém místě je už nová socha Popelky, jež vznikla z loňského vánočního stromu. Slavnostně ji odhalili u příležitosti včerejšího zahájení trhů. Stojí přímo pod okrasnou jedlí, která na náměstí dorazila v neděli ze Starých Hodějovic. Vánoční strom rozsvítí v sobotu 29. listopadu odpoledne.

Popelka od začátku přitahuje pozornost návštěvníků. Fotí si ji například Miroslava Švecová a čte si informační tabulku na zeleném plůtku před ní. „Je to moc hezké a podobné Libušce Šafránkové. Určitě se mi líbí nápad využít loňský strom takto. Jinak by se třeba rozřezal na prkna nebo nevím, na co se zpracovává. Takto z toho mají alespoň děti radost,“ míní.

Českobudějovický advent nabídne kluziště, stánky i punč zvaný Samsonova síla

Na trhy zavítala Švecová náhodou, přes náměstí vedla její cesta z Lannovy třídy. „Řekla jsem si, že se sem podívám, jestli už jsou trhy zahájené, a trefila jsem se. Mám to tu moc ráda. O adventu sem přijdu alespoň pětkrát,“ dodává.

Advent přinese i větší zklidnění dopravy v centru. „Nebudou jen neděle bez aut, ale i soboty bez aut, to znamená, že režim na náměstí je o něco klidnější,“ uvádí primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Vraňák tuto změnu vítá. „Dovedu si představit, že by sem auta nesměla i mimo advent. Jednou už to bylo a zase to zrušili,“ komentuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Pardubické Gulášobraní opět v akci

ilustrační snímek

Fanoušci fotbalu i dobrého jídla se mohou těšit na návrat oblíbené akce. V sobotu 22. listopadu před domácím utkáním FK Pardubice proti Slovanu Liberec proběhne na Stadionu Arnošta Košťála tradiční...

21. listopadu 2025  10:53

Ve Varnsdorfu se řidiči dopravním omezením nevyhnou

21. listopadu 2025  10:48

Výroba ptačího krmítka ve Sféře

ilustrační snímek

V sobotu 22. listopadu čeká návštěvníky vzdělávacího centra Sféra tvořivé odpoledne plné dřeva, šroubků a nápadů. V rámci víkendového workshopu Dílny pro přírodu – Ptačí krmítko si lze vlastnoručně...

21. listopadu 2025  10:46

Vědci vyvinuli membránu, která bez energie odstraní z vody bakterie i těžké kovy

ilustrační snímek

Čeští vědci vyvinuli filtrační membránu, která dokáže odstranit z vody nebezpečné bakterie i toxické těžké kovy. Funguje bez nutnosti zdroje energie a...

21. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jabkance provoní Českou Třebovou

ilustrační snímek

Česká Třebová zve na oblíbenou Jabkancovou pouť, která každoročně spojuje staročeskou gastronomii, lidovou zábavu a duchovní tradici.

21. listopadu 2025  10:44

Pardubický kraj zvažuje další úvěr od Evropské investiční banky

ilustrační snímek

Pardubický kraj zvažuje, že si vezme další úvěr od Evropské investiční banky (EIB). V minulosti si od ní půjčil na klíčové projekty čtyřikrát, prozatím...

21. listopadu 2025  8:49,  aktualizováno  8:49

Budějovické adventní trhy začaly, zdobí je socha Popelky z loňského stromu

Vánoční strom bude rozsvícený v sobotu o prvním adventním víkendu.

V Českých Budějovicích tento týden začaly adventní trhy, na které jen loni přijely statisíce domácích i zahraničních návštěvníků. Letošní novinkou je socha Popelky vyrobená z loňského vánočního...

21. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Dům v Libišanech ozáří více než 300.000 LED světel, zve návštěvníky

DĹŻm v LibiĹˇanech ozĂˇĹ™Ă­ vĂ­ce neĹľ 300.000 LED svÄ›tel, zve nĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ky

Rodina z Libišan na Pardubicku připravuje na adventní období osvětlený dům a zahradu. Ozáří je více než 300.000 LED světýlek. Pracuje na tom od konce září. ČTK...

21. listopadu 2025  8:40,  aktualizováno  8:40

Dobrá volba, chválí brněnská kulturní scéna nového šéfa Národního divadla

Petr Štědroň

Pod vedením ředitele Martina Glasera prožívá Národní divadlo Brno zlatou éru lemovanou četnými mezinárodními cenami. Když byl letos v únoru úspěšný principál zvolen šéfem Národního divadla v Praze,...

21. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Společnost Czech Inn Hotels podporuje péči o dětské pacienty

21. listopadu 2025  10:04

Hrozilo zřícení, záchrana kasáren v pevnosti Josefov konečně začala

Chátrající Čtvercová kasárna v Josefově (29. září 2021)

Práce na záchraně začaly, Královéhradecký kraj však musel přehodnotit plány. Asi tři roky hejtmanství rozvíjelo myšlenku na zřízení centrálního muzejního depozitáře v chátrajících čtvercových...

21. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Videodiskotéka v Josefově Dole

Huť Marie poblíž kostela v Josefově Dole po rekonstrukci. Nyní je z ní...

Večer plný zábavy a skvělé hudby zažijí v sobotu lidé v Josefově Dole.

21. listopadu 2025  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.