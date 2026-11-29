Dvě jízdy na dětském kolotoči, dvě místa na vyhlídkovém kole, dva horké mošty a dva punče. K tomu velký kornout spirálových brambor nebo langoš. Rodina, která vyrazí na náměstí Přemysla Otakara II., může rychle utratit několik stovek korun ještě předtím, než zamíří k dalším stánkům.
Českobudějovické předvánoční trhy navštíví každý rok desítky tisíc lidí z celé republiky i ze zahraničí, MF DNES se proto vydala na místo, aby zjistila, co všechno a za kolik adventní městečko nabízí.
Nejlevnějším teplým nápojem je čaj za 45 korun. Horký mošt stojí 55 korun, svařák kolem 60 korun a většina punčů mezi 70 a 99 korunami.
Právě horké nápoje patří podle prodejců k tomu, po čem návštěvníci sahají nejčastěji. „Hodně se kupuje mošt pro děti a pro lidi, kteří nechtějí alkohol. Jinak teď u nás vede bílý svařák,“ uvedla Šárka Toufarová ze staročeského stánku.
Kupující si mohou nápoj odnést v jednorázovém kelímku či v hrnku s motivem českobudějovického adventu. Plecháček stojí 179 korun, za keramickou variantu zaplatí zájemci 280 korun. „Často slouží jako dárek nebo suvenýr z trhů,“ dodala Toufarová.
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U stánku se smaženými spirálovými bramborami se zastavily studentky místní hotelové školy Veronika Šímová a Eliška Matějčková. Malý kornout stojí 80, velký 120 korun. „Vždycky, když tu jsme, tak si je dáme. Byly jsme tu na nich už loni,“ shodly se. Pochoutku připravuje přímo na místě ve stánku Tomáš Salinger. „Takový zájem nás překvapil, přitom ještě ani nezačal advent,“ poukázal.
Kdo si chce na trzích dát vydatnější jídlo, může vybírat z klobás, langošů, halušek, guláše, kapustnice nebo rybích specialit. Například langoš stojí 120 korun, bavorský bratwurst 140 a porce halušek až 180 korun. Smažený třeboňský kapr s bramborovým salátem vyjde na 195 korun.
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punč 70 až 99 Kč
Kuřecí i vepřové řízky jsou za 99 korun za 100 gramů. „Češi většinou jen projdou kolem. Podívají se a pokračují dál. Rakušané a Němci se zastavují výrazně častěji. Ti si ten schnitzel dají rádi,“ popsal prodejce.
Na náměstí míří lidé také za pestrým programem. Jakub Čudek s maminkou z Ledenic na Českobudějovicku navštívili myslivce, kteří ukazovali živé sovy a vyprávěli o jejich životě. Hoch využil toho, že si ji mohl dát na ruku a vyfotit se s ní. „Nikdy jsem si sovu nepohladil,“ komentoval svoji zkušenost, kdy se zvířete podle pokynů dotkl na břichu. Na krmivo pro sovy pak s maminkou přidali dobrovolný příspěvek.
Součástí adventního městečka jsou rovněž atrakce. Jízda na dětském kolotoči stojí 50 korun, vyhlídkové kolo vyjde na 80 korun za osobu. Bruslení na kluzišti je zdarma, zaplatit však musejí zájemci, kteří si na místě půjčí brusle. Dětské vyjdou na 100, dospělé na 150 korun.
K adventním trhům neodmyslitelně patří vánoční dekorace. Za přírodní jmelí zaplatí zájemci 60 korun, za barvené či zlacené 110 korun. Podle prodejce Daniela Flachse letos zákazníci vedle tradiční zlaté barvy často sahají po světle fialových a modrých odstínech. „Jsou letošním hitem a lidé je berou hodně,“ uvedl.
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Návštěvníci si na pultech mohou vybírat nespočet druhů a typů vánočních ozdob a dekorací. Na stromeček je možné pořídit skleněný tank či bagr, nebo vykrajovátka na perníčky ve tvaru kapybary a brontosaura.
Podle jednoho z prodejců lidé v prvních dnech adventu často spíše obcházejí stánky, porovnávají nabídku a nákup odkládají. „Pak se třeba za čtrnáct dní vrátí. Někdy je však problém, že ozdobu, kterou si vyhlédli, už mezitím koupil někdo jiný,“ popsal.
S příchodem mrazivého počasí roste zájem také o zimní zboží. Rukavice prodávají stánkaři zhruba za 200 až 250 korun, čepice podle typu modelu za 300 až 600 korun. Podle Viktorie Skřivanové se lidé zaměřují hlavně na věci, které je zahřejí ihned. „Nejlepší jsou chlapi. Hlavně, aby jim to sedělo a hřálo na uši. Ani to kolikrát nezkouší,“ smála se. „Ženy většinou chtějí zrcadlo a vybírají déle,“ komentovala.