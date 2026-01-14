Budějovice zažily rekordní adventní trhy. A zvažují jejich rozšíření

Jan Jakovljevič
  9:32aktualizováno  9:32
Dřevěné chaloupky, které lemovaly českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. pomalu mizí, z vyhlídkové věže zbylo už jen torzo. V úterý 6. ledna totiž skončily adventní trhy, na které podle informací organizátorů z Art4Promotion dorazilo rekordních více než 500 tisíc návštěvníků. Radnice chce jejich rozšíření do parku Háječek.
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)

Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosince 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosince 2025)
Jedním z těch, kteří na náměstí o adventu přišli, byl i Josef Faltýn. Neoznačil by se za pravidelného návštěvníka, ale zhruba pětkrát na trhy zavítal. „Pro mě jako Budějčáka je to vlastně povinnost. Líbilo se mi tam snad všechno, ale stejně jako každoročně musím vyzdvihnout kluziště,“ komentoval.

Za mimořádně úspěšný označila skončený ročník marketingová manažerka Art4Promotion Magdalena Střítecká. Trhy podle mí měly hned několik vrcholů – od celkové atmosféry a kvality adventního městečka až po nabitý kulturní a sportovní program. Sdělila též, že náklady na zajištění tohoto rozsáhlého projektu se pohybují v nižších desítkách milionů korun.

21. listopadu 2025

„Velký ohlas zaznamenala pozvánka na otevření Olympijského festivalu, kdy na kluzišti v adventním městečku učil děti bruslit Tomáš Verner. Velmi úspěšný byl také karneval na ledě s maskoty ve spolupráci s projektem Jdemebruslit.cz. Výraznými body programu byly rovněž koncerty Leony Machálkové, Báry Basikové a Felixe Slováčka juniora,“ přiblížila Střítecká.

Poukázala rovněž na pozitivní přijetí novinek v nabídce zboží a občerstvení. Ty si pochvalovala i Monika Lávičková, nabídka jídla a pití jí přišla zajímavější a rozmanitější. „Zdálo se mi také, že tam bylo více různých stánků, že se tak neopakovaly. Skvělá mi přišla výzdoba a oceňuji sochu Popelky vyřezanou z loňského vánočního stromu,“ upřesnila. Střítecká nastínila, že Popelka se vrátí i příští rok a doplní ji nová socha z posledního stromu.

Budějovické adventní trhy začaly, zdobí je socha Popelky z loňského stromu

Naopak kriticky Lávičková vnímala nedostatek prostoru v jednotlivých uličkách i u stolečků pro konzumaci jídla. To, že velikost akce přerůstá kapacity náměstí, si uvědomuje i primátorka Dagmar Škodová Parmová. Ve hře je, že by se rozšířila do parku Háječek a s náměstím ji propojila Biskupská ulice.

Parmová označila budějovické adventní trhy za fenomenální a i na Tři krále ukončený ročník si podle ní lidé velmi pochvalují. Zároveň potvrdila, že smlouva s Art4Promotion bude platit ještě příští rok, pro další ročníky město vypíše soutěž.

„Měli jsme tu návštěvníky z celé Evropy, cestovní kanceláře už si zvykly, že o ně více pečujeme, a máme tu i terminál pro autobusovou dopravu,“ vzpomněla primátorka jednu z novinek.

Opilec prorazil hlavou dveře perníkové chaloupky, zůstala po něm velká díra

Podle šéfa Jihočeské centrály cestovního ruchu Petra Soukupa jsou budějovické adventní trhy vlajkovou lodí mezi událostmi tohoto typu v kraji. Vyzdvihuje však jejich ekonomický význam pro všechna města. „Přesná čísla návštěvnosti nemám, ale z ekonomického pohledu toto období dotahuje letní sezonu,“ mínil.

Terminál pro autobusy u sportovní haly ale nebyl jedinou novinkou, které si o adventu město připravilo. Některé z nich navíc vzbudily silné emoce mezi obyvateli. Šlo například o adventní víkendy bez aut na náměstí, kdy dosavadní nedělní omezení rozšířila radnice i o soboty. Část lidí opatření vítala s ohledem na navýšení prostoru a zvýšení bezpečnosti.

Proti novince se stavěli zejména rezidenti. „Neumím si to představit. Nevím, já asi vždycky na víkend někam odjedu a vrátím se v neděli v deset večer,“ komentoval koncem listopadu Radek Kučmerčík, který bydlí na hlavním náměstí.

Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosinec 2025)
Adventní trhy v Českých Budějovicích. (prosince 2025)
Ještě větší kontroverze vzbudila svítící perníková chaloupka, již vedení města umístilo do parku Na Sadech. Zatímco tisíce lidí se u ní fotily, spor kolem přibližně čtyřmetrové stavby, jež městskou kasu vyšla na více než milion korun, přerostl začátkem loňského prosince v přestřelku mezi zástupci opozičních zastupitelských klubů a radnicí.

„Jelikož jsme byli zvědaví, co je na té chaloupce tak výjimečného, oslovili jsme výrobce (firmy, které mají obdobné produkty například z Číny, pozn. red.). A světe div se – reálná cena včetně dopravy je okolo 7 500 dolarů. Zhruba 155 000 Kč,“ napsalo tehdy hnutí Občané pro Budějovice. Do sporu se zapojili i Piráti. Radnice oponovala, že jde o francouzský originál, a odmítla pochybení či nehospodárnost.

