V sobotu večer přijal operátor na tísňové lince 158 oznámení ze strakonické nemocnice. Personál žádal o pomoc kvůli pacientovi, který se choval velmi agresivně, verbálně napadal zdravotníky a odmítal opustit ordinaci.
Ani po příjezdu policistů se však muž neuklidnil. Protože nereagoval na výzvy k opuštění ordinace, policisté ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
„Při převozu jeho chování eskalovalo do fyzického útoku proti policistům. Jednomu způsobil zranění ruky, které si vyžádá operativní zákrok s dosud neupřesněnou dobou léčení,“ uvedla strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
|
Agresivní muž chtěl přespat v nemocnici, zaměstnance ohrožoval nožem
Na oddělení se muž snažil vyvléknout z pout, kopal kolem sebe a v záchvatech zuřivosti útočil na vše, co měl v dosahu. Kvůli neustávajícímu odporu a agresivnímu chování museli policisté opakovaně použít donucovací prostředky – hmaty a chvaty.
Agresor pokračoval v běsnění i v policejní cele, kde poškodil zařízení, včetně stropního osvětlení. Dechová zkouška i test na omamné látky byly u muže negativní.
|
Při honičce ve Strakonicích se střílelo, policistům ujížděl bývalý kolega
„Vzhledem k jeho nepředvídatelnému chování byl několikrát přivolán lékař, který podal uklidňující medikaci. Ta však měla jen dočasný účinek,“ prohlásila mluvčí.
Zadržený 42letý muž ze Strakonicka je již z minulosti známý recidivista odsouzený za nebezpečné vyhrožování. Nově se bude zodpovídat ze spáchání přečinu výtržnictví, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu a především ze zločinu násilí proti úřední osobě. Agresor skončil ve vazbě.