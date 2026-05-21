Podnapilý muž obtěžoval trojici žen v úterý v podvečer v kempu u Horní Plané na Lipensku. Začal je slovně napadat. Vyhrožoval jim zabitím a podpálením karavanu.
„Když ale vytáhl na ženy nůž, tak ty nezaváhaly a společnými silami muže odzbrojily. Tak ho přitom vyděsily, že před nimi utekl do lesa,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
|
Drama při pátrání po lupiči. Na policejního psa v akci zaútočilo divoké prase
Přivolaní policisté požádali o pomoc kynology. Jejich služební pes zanedlouho podezřelého muže vystopoval v chatové oblasti Karlovy Dvory.
„Po zadržení jej policisté umístili na protialkoholní záchytnou stanici. Zodpovídat se bude minimálně z podezření z trestného činu nebezpečného vyhrožování,“ doplnil Matzner.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz