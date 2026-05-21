Opilý muž s nožem obtěžoval v kempu trojici žen. Odzbrojily ho a zahnaly do lesa

Autor: pkj
  13:52aktualizováno  13:52
Opilý muž v kempu na Lipensku vytáhl na tři ženy nůž a vyhrožoval jim zabitím i podpálením karavanu. Ženy ho ale odzbrojily a útočník utekl do lesa, kde ho vypátral policejní pes.

Policejní pes Urko dopadl podezřelého muže. (21. května 2026) | foto: PČR

Podnapilý muž obtěžoval trojici žen v úterý v podvečer v kempu u Horní Plané na Lipensku. Začal je slovně napadat. Vyhrožoval jim zabitím a podpálením karavanu.

„Když ale vytáhl na ženy nůž, tak ty nezaváhaly a společnými silami muže odzbrojily. Tak ho přitom vyděsily, že před nimi utekl do lesa,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Přivolaní policisté požádali o pomoc kynology. Jejich služební pes zanedlouho podezřelého muže vystopoval v chatové oblasti Karlovy Dvory.

„Po zadržení jej policisté umístili na protialkoholní záchytnou stanici. Zodpovídat se bude minimálně z podezření z trestného činu nebezpečného vyhrožování,“ doplnil Matzner.

