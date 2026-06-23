Akrobaté a nový cirkus zaplní historické centrum Českého Krumlova

Tři dny nového cirkusu, akrobacie, pohybového divadla a představení pod širým nebem čekají diváky v historickém centru Českého Krumlova. Druhý ročník festivalu Cirkusové meandry se od středy do pátku z Městského parku rozšíří do ulic, na mosty a do prostoru kolem Vltavy. Akrobaté budou balancovat nad hlavami diváků, novocirkusový průvod projde historickým centrem a site-specific projekty se přizpůsobí atmosféře města, řekla ČTK Petra Nestávalová z českokrumlovské radnice, která je spoluorganizátorem akce.
Jedním z vrcholů letošního programu bude venkovní představení Mezi nebem a řekou souborů Losers Cirque, AirGym Art a Slackshow, které vzniklo přímo pro prostor u řeky pod kostelem svatého Víta a základní uměleckou školou. "Site-specific projekt propojí nový cirkus, závěsnou akrobacii, živou hudbu a poetické vyprávění inspirované řekou Vltavou," uvedla výkonná ředitelka festivalu Ivana Pěkná. Jednotlivé obrazy se budou odehrávat současně na vodě, ve vzduchu i mezi diváky. Nejlepší výhled budou mít lidé od Základní školy Linecká.
Festival zahájí ve středu 24. června novocirkusový průvod historickým centrem města v podání českobudějovického spolku BudeCirkus. Průvod vyjde od Plášťového mostu a propojí centrum města s festivalovým děním v Městském parku. "Do Českého Krumlova zavítá také Cirk La Putyka s představením Splash. Představení propojuje humor, akrobacii, hudbu a teeterboardové skoky v hravé vizuální podívané. Venkovní program Cirkusových meandrů je pro všechny zdarma, pouze na představení v šapitó je třeba zakoupit si vstupenky," řekl místostarosta Dalibor Uhlíř (ČK rozumem a srdcem-Nezávislí).
Pro rodiny s dětmi organizátoři připravili akrobaticko-kuchařskou show Teacrobat souboru Cirko Hopley. Performerka Eliška Brtnická odehraje inscenaci Komín přímo na komíně v Hradební ulici. Diváci budou představení sledovat z lehátek se sluchátky, ve kterých uslyší odborný komentář i autentické vzpomínky členů Svazu českých komínářů. Součástí festivalu budou také cirkusové workshopy s lektory, na kterých si návštěvníci budou moci vyzkoušet žonglování, držení rovnováhy i základy akrobacie.
Většina programu je pro návštěvníky zdarma, na některá představení je nutné si předem rezervovat místa. Více informací je na webových stránkách festivalu.