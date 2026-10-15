Aktivisté dnes protestovali na jatkách u Nové Bystřice proti týrání zvířat

Zhruba desítka aktivistů ze spolku Zvířata nejíme dnes u jatek v Albeři u Nové Bystřice na Jindřichohradecku protestovala proti krutému zacházení se zvířaty. Na sociální síti zveřejnili záběry z kamer, které podle nich na těchto jatkách zaznamenaly tahání zraněných a nemohoucích krav a bezcitné chování zaměstnanců. Zástupci jatek se k záběrům odmítli vyjadřovat. Případ vyšetřuje policie.
Zástupci spolku předali video veterinární správě, která podala trestní oznámení. "Máme přijatý podnět od veterinární správy, který prověřujeme," řekla ČTK jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.
Záznamy, které jsou od dubna na jatkách povinné, si ale může vyžádat jen veterinární správa. Podle spolku to situaci neřeší. Požadují proto, aby si on-line přenos z jakýchkoli jatek mohli lidé prohlédnout volně na internetu, řekli dnes novinářům na místě.
"Dochází k tahání nemohoucích zvířat do prostoru jatek, což je slovy zákona nezákonné. Děje se to i přesto, že od 1. dubna jsou povinné kamerové systémy na všech jatkách, děje se to i pod kamerami. Chceme upozornit na to, že ten zákon toho moc nezměnil, že se pořád k tomu týrání na jatkách dochází," řekl za spolek Zvířata nejíme Lukáš Vincour.
Podle aktivistů je podobné jednání se zvířaty nepřijatelné. "My jsme se tu sešli se skupinkou aktivistů, abychom poukázali, co se děje na těchto jatkách. Dochází tu k brutálnímu týrání zvířat, kdy tahají nemohoucí zvířata, která jsou zraněná, za rohy, dělají si z nich legraci, ponižují je," uvedla jedna z protestujících Veronika Pechová.
Záběry z jatek zachycují těžce zraněné a nemohoucí krávy vláčené po zemi. Podle spolku zvířata, která se nedokážou sama pohybovat, pracovníci tahají za nohy po zemi až do prostoru jatek. Během vykládky do nich zaměstnanci bodají tyčí, aby je donutili opustit vůz. Na záběrech je podle aktivistů také patrné jednání zaměstnanců, jeden z nich si například z bezvládného těla zvířete dělá "motorku" a předstírá jízdu. Podle zástupců Zvířata nejíme záběry ukazují, že samotná přítomnost kamer nestačí.
Česká legislativa od 1. dubna 2026 ukládá jatkám zabíjejícím krávy a prasata povinnost mít kamery v prostorách pro vykládku a přehánění zvířat. Záznamy mají být uchované po dobu jednoho měsíce a přístupné veterinární správě pouze na vyžádání.