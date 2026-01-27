Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Jan Jakovljevič
  9:52aktualizováno  9:52
Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu totiž brání špatný stav kolejí. Peníze získané z vyhlášené sbírky mají pomoci opravit vozový park.
Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Albert Fikáček se snaží obnovit provoz na úzkorozchodných tratích.
Albert Fikáček se svými kolegy pracuje na obnovení provozu. (říjen 2025)
Albert Fikáček se snaží obnovit provoz na úzkorozchodných tratích.
Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.
11 fotografií

Před rokem by tomu zřejmě nevěřili ani největší optimisté, ale jindřichohradecká úzkokolejka získala od Drážního úřadu povolení pro jízdu na obou tratích. Může tak vyjet z Jindřichova Hradce do Obrataně i Nové Bystřice. Podle majitele Alberta Fikáčka šlo o poslední překážku v tom, aby si kraje mohly objednat dopravu.

Současně ale trochu mírní nadšení, tratě zůstávají kvůli špatnému stavu ve výluce dopravce. „Není to tak, že bychom mohli hned vyrazit. Až když splníme ostatní podmínky, hlavně ohledně technického stavu trati, tak teprve pak můžeme jet. Ale předtím jsme vlastně nemohli vůbec nic,“ vysvětlil Fikáček.

Nyní dělníci pracují na celé délce tratí a postupují v souladu s plánem oprav, který mají schválený od Drážního úřadu. Zapažují propustky, připravují pražce na výměnu a musí například opravit i výhybky a rozhledové poměry na přejezdech. Na některé přejezdy nově plánují umístit stopky, protože nesplňují normy.

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.
Albert Fikáček se snaží obnovit provoz na úzkorozchodných tratích.
Albert Fikáček se svými kolegy pracuje na obnovení provozu. (říjen 2025)
Albert Fikáček se snaží obnovit provoz na úzkorozchodných tratích.
11 fotografií

Fikáček v říjnovém rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že chce obě tratě zprovoznit do Velikonoc. Tento plán drží i nadále. „Počítáme s tím, že obě tratě budou sjízdné nejpozději k 3. dubnu,“ přiblížil nyní.

Spolu s infrastrukturou pracují na tom, aby měli v létě tři provozuschopné soupravy, z nichž jedna by byla záložní. Všechny lokomotivy ovšem potřebují rekonstrukci. Opravy jsou ale drahé a tým kolem Fikáčka proto na portálu Donio spustil sbírku.

Účel, na který peníze půjdou, bude záviset na vybrané sumě. Pokud dosáhnou devíti milionů, využijí částku na opravu podbíječky nutné pro údržbu trati. Když bude částka nižší, opraví za ni vozový park. Odměny zahrnují jméno na pražci, pojmenování lokomotivy i pronájem nádraží na 10 let. Zatím od dárců dostali přes 900 tisíc korun, což Fikáček považuje za úspěch.

Obě tratě chci zprovoznit do Velikonoc, říká nový majitel legendární úzkokolejky

Není to ale jen o penězích. „Je to i morální vzpruha. Přes zimu to bylo na úzkokolejce pro zaměstnance hodně těžké. Neměli jsme ještě povolení, s kraji jsme tím pádem nemohli nic uzavírat a tak dál. A ani nefungovalo topení v kancelářích,“ popsal. Sbírka ukazuje, že v tom nejsou sami.

Provoz na úzkokolejce se bude odvíjet od objednávky krajů. Zatím se počítá s tím, že mimo sezonu pojedou vlaky o víkendech a svátcích, v létě denně. Záměr nyní musí schválit rady krajů Vysočina a Jihočeského. Letošní jízdné zatím nestanovili, Fikáček ale zmínil, že ve hře je, že by úzkokolejka mohla spadat do jihočeského integrovaného dopravního systému.

„Kraje mají zájem o turistický provoz a jsou ochotné to objednat, čímž by se splnily podmínky fondů SFDI a mohli bychom čerpat na údržbu infrastruktury,“ upřesnil Fikáček. Aktuálně s kraji řeší dvě smlouvy najednou. První by pokryla letošek od dubna do konce roku, ta druhá, pětiletá by se v případě souhlasu krajů měla uzavřít na roky 2027 až 2031.

Jindřichohradecká úzkokolejka zase pojede. Nový majitel kvůli ní prodal autobusy

Fikáčkova slova potvrdili po jednání i zástupci Jihočeského kraje. „Předmětem jednání bylo zajištění turistického provozu v rozšířené sezoně od dubna do listopadu. Od 1. června do 1. října denně, jinak o víkendech a svátcích,“ sdělila mluvčí hejtmanství Hana Dědičová. Kraj se na provozu úzkokolejky plánuje podílet 15 miliony korun ročně.

Naopak Kraj Vysočina zatím přesnou částku nesdělil. Aktuálně pracuje na podobě smlouvy, která obsahuje i rámcovou podobu jízdního řádu. Dopravce jim na základě jejich poptávky vystaví nabídku, již projedná právě rada. Stejně jako Jihočeský kraj nepočítá ani Vysočina s provozem úzkokolejky k zajištění základní dopravní obslužnosti, například cest do zaměstnání či škol.

„Kde však dlouhodobě spatřujeme její cíl a možnost spolupráce, to je v oblasti turistického ruchu, což je jedna z oblastí dopravní obsluhy. Z daného důvodu bude koncepce jízdního řádu sezonní a bude cílit na turisty,“ nastínil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy Vladimír Novotný.

10. srpna 2024

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vývoj kolem úzkokolejky vnímá pozitivně i Michal Kozár, starosta Jindřichova Hradce. Město si loni 17. listopadu objednalo mimořádný vlak a nevylučuje tuto možnost ani do budoucna. „V létě, kdy je výhled, že by se jezdilo každý den, tak by se to mohlo projevit na návštěvnosti města,“ uvedl. Byl by také rád, kdyby došlo ke zlepšení v celé České Kanadě.

Úzkokolejka, to není jen provoz na trati. Předminulou sobotu se uskutečnil první ples úzkokolejky. „Byl velmi příjemný, takže asi bude každoročně,“ hodnotil Fikáček, který loni v září uspořádal festival Obrataňka. Letos už plánuje festivaly dva. Obrataňka se vrátí v podobném termínu, ještě před létem ji doplní Bystřička. Každá trať tím získá svoji akci, ve spolupráci s obcemi je chtějí pořádat každoročně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Počasí v Česku: Do čtvrtka slunečno a mráz. Vrátí se v lednu ještě sníh?

Mrazivé počasí v Jablonci nad Nisou (7. ledna 2026)

V Česku bude až do čtvrtka převládat slunečné počasí. Noci však zůstanou mrazivé a denní teploty se budou držet kolem nuly. Od pátku se obloha zatáhne, mrazy poleví a o víkendu se může objevit sníh....

Farnost shání peníze na opravu kaple na Broumovsku, pomoci mohou běžci

Hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově z roku 1887 potřebuje opravu.

Netradičním způsobem římskokatolická farnost v Broumově shání peníze na opravu hřbitovní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Šonově. Přihlásila ji do projektu Pomáhej pohybem nadace ČEZ.

27. ledna 2026  10:57

Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i dítě si do péče převzali záchranáři.

27. ledna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V Liberci kvůli sněžení opět uzavřeli chátrající zimní stadion Svijanská aréna

ilustrační snímek

V Liberci je kvůli sněžení ode dneška opět uzavřený chátrající zimní stadion Svijanská aréna v městském Sport parku. Podle statického posudku není stavba...

27. ledna 2026,  aktualizováno 

ÚS zastavil řízení o stížnosti exšéfa Lesní správy Lány Baláka, loni zemřel

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o stížnosti bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka v kauze nevýhodné těžby a prodeje kamene v lánské oboře. Důvodem je...

27. ledna 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

U Šemnice na Karlovarsku havarovalo osobní auto, řidič zemřel

ilustrační snímek

Úmrtím řidiče skončila nehoda, která se stala v pondělí u Šemnice na Karlovarsku. Čtyřiašedesátiletý řidič osobního auta jel po účelové komunikaci ve směru na...

27. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Grand festival komedie vyhrála Něha. Cenu pro Génia smíchu převzala Janžurová

Cenu Génia smíchu 2026 získala Iva Janžurová. (26. ledna 2026)

Šestadvacátý ročník Grand festivalu komedie je minulostí. V uplynulém týdnu se na jevišti městské scény v Pardubicích postupně vystřídalo šest divadel, která byla festivalovou komisí vybrána do...

27. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V případu uneseného chlapce pokračují výslechy, policie čeká na znalecké posudky

Chatová osada ve Žlutavě, kde policie našla pohřešovaného chlapce ze sousedních...

Vyšetřování prosincového únosu dvanáctiletého školáka z Halenkovic stále pokračuje. Chlapce podle policie napadl, unesl a následně věznil v chatce pětadvacetiletý muž. V současné době se čeká na...

27. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Haier září na Australian Open 2026: Oficiální partner posouvá hru díky chytrým inovacím a smysluplnému přístupu

27. ledna 2026  10:08

Nejvýdělečnější filmy roku 2025? Zootropolis 2 vládne kinům, Minecraft film i Avatar 3 jsou v závěsu

Film Minecraft

V kinech se zdržovaly mnohem déle než konkurence a svým tvůrcům vydělaly stovky milionů dolarů. Řeč je o kasovních trhácích, kterých bylo v loňském roce opět zase o něco méně, než se čekalo. Obecně...

27. ledna 2026

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

27. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Těžaři chystají na Sokolovsku průmyslovou zónu. Má nakopnout rozvoj regionu

Obří nájemní hala roste v chebské průmyslové zóně.

U Starého Sedla na Sokolovsku vznikne nová průmyslová zóna, která má do regionu historicky spojeného s těžbou uhlí přinést miliardové investice. Na ploše o rozloze 38,4 hektaru vzniknou nízkoemisní...

27. ledna 2026  9:52

Příběh stromečku zámku Loučeň trhal rekordy - má své poslání pomáhat, a to i v novém roce

27. ledna 2026  9:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.