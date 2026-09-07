ANO chce v Českých Budějovicích připravovat výstavbu parkovacích domů

Přípravu nových parkovacích domů chce v Českých Budějovicích prosazovat hnutí ANO v následujícím volebním období. Jde například o domy v Jírovcově ulici nebo v Mladém. Novinářům to dnes řekl lídr kandidátní listiny ANO pro komunální volby v Českých Budějovicích Viktor Lavička. ANO je nyní ve městě v opozici, v letech 2014 až 2022 ve dvou volebních obdobích vedlo vládnoucí koalici.
"Chceme mít ve městě rychlejší dopravu bez kolon. A máme několik řešení, jak toho dosáhnout. Jedná se právě třeba i o stavby parkovacích domů, které by měly zachytávat především cestující, kteří dojíždějí do Českých Budějovic do zaměstnání nebo do školy," uvedl současný městský zastupitel Lavička.
Dodal, že v Českých Budějovicích je nyní nejvíce využívané záchytné parkoviště v Jírovcově ulici. Jde o místo, které využívají především automobily přijíždějící od dálnice D3. "Parkoviště v Jírovcově ulici bývá kolem sedmé hodiny ráno plné. Proto bychom rádi jeho kapacitu navýšili stavbou prvního patra," uvedl Lavička. Nyní se na parkoviště v Jírovcově ulici vejdou více než čtyři stovky aut. Přístavbou patrového stání by se kapacita zvýšila přibližně o 300 míst.
Lavička řekl, že dalším připravovaným projektem je stavba parkovacího domu ve čtvrti Mladé. Využívala by je auta přijíždějící do města ve směru od Trhových Svinů. "Výrazně by se ulevilo Novohradské ulici, kde v poslední době narostl počet aut o 20 procent," uvedl. Právě Novohradskou ulici denně využívají cestující, kteří přijíždí do města u oblasti kolem Trhových Svinů. Denně místem projedou desítky tisíc vozidel. ANO dále preferuje například výstavbu dalšího parkovacího domu na sídlišti Vltava.
"Kvůli lepšímu průjezdu města musíme posoudit režim křižovatek a zavést chytré semafory s detektory. Mohlo by to vylepšit současnou situaci a lidé by nemuseli tolik čekat v kolonách," řekl Lavička.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhráli občanští demokraté, když získali 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 13 mandáty. Třetí hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) získalo šest mandátů, čtvrtá SPD čtyři. Pátí Piráti měli tři zastupitele a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořila ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 mandátů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině. Zůstali v něm i členové hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby, kteří byli původně zvoleni za ODS.