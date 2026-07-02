ANO povede do voleb v Č. Budějovicích jako lídr městský zastupitel Lavička

Hnutí ANO do voleb v Českých Budějovicích povede jako lídr současný městský zastupitel Viktor Lavička. Na druhé místě bude Andrea Nádravská a na třetím Jaroslav Berka. Také oni dva vykonávají funkci městského zastupitele. Hnutí ANO o tom informovalo v tiskové zprávě.
"Naším cílem je, aby České Budějovice byly moderním, bezpečným a dobře spravovaným městem, kde se lidem dobře žije. Nejde o práci jednoho člověka, ale celého týmu lidí, kteří chtějí pro město pracovat naplno. Chceme se soustředit na praktické věci, které občané řeší každý den – dopravu, bydlení, bezpečnost, čistotu města, kvalitní služby, dostupné ceny energií i podporu rodin a seniorů," uvedl Lavička, který je zároveň předsedou finančního výboru českobudějovického zastupitelstva.
Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhrála ODS. Získala 16 mandátů ve 45členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Za třetím hnutím Občané pro Budějovice (HOPB) skončila čtvrtá SPD se čtyřmi mandáty. Tři zastupitele získali Piráti a šesté skončilo Společně pro Budějovice rovněž se třemi mandáty. Koalici vytvořily ODS, Společně pro Budějovice, Piráti a zastupitel za Jihočechy 2012, který kandidoval za HOPB. Dohromady mělo uskupení 23 hlasů. Předloni na podzim koalici opustili Piráti a nyní je vedení města v menšině.
Na konci loňského roku opustilo ODS 14 zastupitelů, kteří přešli do nově vznikajícího subjektu hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Personálně se však složení městské koalice nijak nezměnilo.
Lídry pro podzimní komunální volby v Českých Budějovicích představily i jiné politické subjekty. Piráty povede odborník na informační technologie Pavel Tůma a společnou kandidátku HOPB a STAN městský zastupitel Tomáš Chovanec. Jedničkou koalice Společně pro Budějovice bude lidovec Ondřej Talíř. Společně pro Budějovice tvoří zástupci KDU-ČSL a TOP 09. Hnutí Naše Česko povede současná primátorka Dagmar Škodová Parmová. Lídrem ODS bude Jan Teplý.