Areál v Lipně nad Vltavou nabídne nová parkovací místa pro obytné vozy

Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta rekreační areál v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších středisek v kraji. Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší výška hladiny lipenské přehrady. Novinářům to dnes řekl ředitel lipenského areálu Matěj Kratochvíl.
"Chceme, aby Lipno bylo místem, kam se rodiny rády vracejí a pokaždé tu objeví něco nového. Letos přidáváme kuličkovou dráhu v Království lesa, nové cyklistické zázemí pro děti ve Foxparku i služby pro návštěvníky, kteří cestují obytnými vozy. Vše zapadá do naší dlouhodobé snahy rozvíjet areál tak, aby byl pestrý, dostupný a zároveň ohleduplný k prostředí, ve kterém máme to štěstí fungovat," uvedl Kratochvíl.
Vědci nedávno poukazovali na zhoršení kvality vody v lipenské přehradě. Sinice na konci loňského roku způsobily, že se na hladině vytvořil do zelena zbarvený led. Podle vědců za tím stojí nadbytek fosforu ve vodě a změny v jejím ekosystému v souvislosti s oteplováním klimatu.
Lipenská přehrada přitom bývá jedním z největších lákadel pro návštěvníky. "V současnosti je kvalita vody naprosto v pořádku, což je vidět na první pohled. Hladina je nižší než normálně, což způsobil nedostatek srážek, kdy především v zimě napadalo méně sněhu. Ale může se stát, že ještě do léta přijdou deště a přehrada se naplní," uvedl Kratochvíl.
První akcí letní sezony bude nový cyklistický festival KolemKolem Fest. Uskuteční se od 5. do 7. června ve čtyřech obcích v okolí lipenské přehrady. Akci nabídne řadu cyklistických aktivit. "KolemKolem Fest stavíme jako víkend, který propojí celé Lipensko pohybem, zábavou a společnými zážitky. Cyklistika má obrovskou sílu v tom, že spojuje generace," řekl předseda spolku KolemKolem Vít Bechynský.