Areál v Lipně nad Vltavou nabídne nová parkovací místa pro obytné vozy

Autor: ČTK
  13:44aktualizováno  13:44
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nová parkovací místa pro obytné vozy nabídne od léta rekreační areál v Lipně nad Vltavou na Českokrumlovsku. Jde o jedno z nejnavštěvovanějších středisek v kraji. Provozovatelé věří, že rekreanty neodradí ani nižší výška hladiny lipenské přehrady. Novinářům to dnes řekl ředitel lipenského areálu Matěj Kratochvíl.

"Chceme, aby Lipno bylo místem, kam se rodiny rády vracejí a pokaždé tu objeví něco nového. Letos přidáváme kuličkovou dráhu v Království lesa, nové cyklistické zázemí pro děti ve Foxparku i služby pro návštěvníky, kteří cestují obytnými vozy. Vše zapadá do naší dlouhodobé snahy rozvíjet areál tak, aby byl pestrý, dostupný a zároveň ohleduplný k prostředí, ve kterém máme to štěstí fungovat," uvedl Kratochvíl.

Vědci nedávno poukazovali na zhoršení kvality vody v lipenské přehradě. Sinice na konci loňského roku způsobily, že se na hladině vytvořil do zelena zbarvený led. Podle vědců za tím stojí nadbytek fosforu ve vodě a změny v jejím ekosystému v souvislosti s oteplováním klimatu.

Lipenská přehrada přitom bývá jedním z největších lákadel pro návštěvníky. "V současnosti je kvalita vody naprosto v pořádku, což je vidět na první pohled. Hladina je nižší než normálně, což způsobil nedostatek srážek, kdy především v zimě napadalo méně sněhu. Ale může se stát, že ještě do léta přijdou deště a přehrada se naplní," uvedl Kratochvíl.

První akcí letní sezony bude nový cyklistický festival KolemKolem Fest. Uskuteční se od 5. do 7. června ve čtyřech obcích v okolí lipenské přehrady. Akci nabídne řadu cyklistických aktivit. "KolemKolem Fest stavíme jako víkend, který propojí celé Lipensko pohybem, zábavou a společnými zážitky. Cyklistika má obrovskou sílu v tom, že spojuje generace," řekl předseda spolku KolemKolem Vít Bechynský.

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Sudetský sjezd: Pod sochou Jošta se tancuje, hoduje, ale i protestuje

Program sudetských Němců pokračuje v pátek odpoledne tancem a hudbou na...

V centru Brna na Moravském náměstí se již sešly desítky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů a usedly k dlouhému stolu. Sousedskou slavností pod širým nebem zde pokračuje páteční program sjezdu...

22. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:39

Výstava Živé pasti představí v Olomouci masožravé rostliny z celého světa

Několik set masožravých rostlin z celého světa, i více než 35 let staré sbírkové exempláře, tropické masožravé liány či fotografie z expedice do Kambodže,...

22. května 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

Průvod na Kroměřížsku připomene sběratele lidových písní Františka Sušila

ilustrační snímek

Sběratele a vydavatele moravských lidových písní Františka Sušila připomene sobotní průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn na Kroměřížsku. Sraz...

22. května 2026  11:37,  aktualizováno  11:37

Tunelbus v Blance otestoval evakuační postupy. Linka se chystá na svůj letní start

Pražský tunelový autobus linky 145 absolvoval další zkušební jízdu v tunelovém...

Tunelbus v komplexu Blanka má za sebou další kolo testů. Řidiči mají za sebou další testovací jízdy. Autobus linky 145 tudy projede poprvé v létě.

22. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Gorenje a Planeo podporuje fotbalové kluby napříč republikou

22. května 2026  13:10

Chomutov obnoví vyhořelou restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře

ilustrační snímek

Město Chomutov obnoví restauraci Dřevák na Kamencovém jezeře, která shořela na začátku května. Radnice zvažuje buď stavbu repliky, nebo na stejném místě...

22. května 2026  11:28,  aktualizováno  11:28

Před soudem stane žalobce Vagai, nezakročil při vydání elektroniky s bitcoiny

ilustrační snímek

Před kárným senátem Vrchního soudu v Olomouci stane příští týden státní zástupce Marek Vagai. Hrozí mu důtka za to, že nepodal stížnost proti usnesení, na...

22. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Nebezpečí pominulo. Policie našla muže, který chodil po Přelouči se sekáčkem

Ilustrační snímek

Policisté v Přelouči pátrali po mladém muži, který mohl být nebezpečný. Podle svědků u sebe měl sekáček. Policie proto varovala, aby se ho lidé nesnažili zadržet. Krátce před 13:00 muže vypátrala.

22. května 2026  10:32,  aktualizováno  12:56

Tábor chystá parkovací zóny. Zatím jsme na začátku, uklidňuje radnice

V Neplachově ulici už jsou namalované modré pruhy pro rezidenty.

Centrum, okolí nádraží i sídliště v Táboře trápí velké množství aut návštěvníků nebo lidí, kteří přijíždějí za prací. Místní tak často nemají, kde v blízkosti svých domovů zaparkovat. Radnice chce...

22. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Dokončení dálnice D55 se blíží. Kilometr z Napajedel do Babic vyjde na miliardu

Silničáři otevřeli část dálničního úseku D55 mezi Otrokovicemi a Napajedly....

Uvítají ho obyvatelé Spytihněvi a Napajedel i tisíce řidičů. Řeč je o posledním úseku dálnice D55 na území Zlínského kraje. Sahá od dálničního mostu na okraji Otrokovic do Babic a měří sedm...

22. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Maryša v Turnově

ilustrační snímek

Klasické realistické drama nabídne v sobotu Městské divadlo v Turnově.

22. května 2026  12:38

8. den na MS v hokeji 2026: Páteční program nabídne zápasy Davida s Goliášem

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku pokračuje pátečním programem základních skupin. Na led se vrátí Kanada, Švédsko i Finsko, které budou potvrzovat role favoritů turnaje. Přinášíme...

22. května 2026  12:38

