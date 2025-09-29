Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu

Markéta Sedláčková
  16:32aktualizováno  16:32
Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby budoucím učitelů pomohl zabezpečit žáky v případě krizových situací.

„Dobrý den, jsme na dálnici, kde se stala nehoda. Je tady zraněný, který má střep v oku,“ hlásí do imaginárního telefonu studentka. Snaží se zorientovat v situaci, kdy má se svými spolužačkami z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity zachránit život.

Naštěstí nejde o reálnou situaci. Studenti jsou ve výcvikovém prostoru v Boleticích na Českokrumlovsku a zranění jsou jen namaskovaní figuranti. Vojáci, hasiči a zdravotníci si sem pozvali budoucí učitele, aby jim předali znalosti, jak se zachovat v krizových situacích. Účastníci si vyzkoušeli, jak ošetřit zraněného, ale třeba také jak uhasit oheň pomocí hasicích přístrojů nebo co si sbalit do evakuačního zavazadla.

„Jedná se vlastně o workshop pro budoucí učitele na téma přípravy občanů k obraně státu,“ popsal Mojmír Zachariáš, náčelník oddělení POKOS (příprava občana k obraně státu) z Velitelství teritoriálních sil Armády ČR. Letos pořádají první ročník, přičemž první běh byl již v červnu.

Organizátoři připravili pro vysokoškoláky v Boleticích několik stanovišť. Na tomto trénovali první pomoc při dopravní nehodě. Pak jim zkušení záchranáři vysvětlovali, co dělali správně a kde dělali chyby.
Organizátoři připravili pro vysokoškoláky v Boleticích několik stanovišť. Na tomto trénovali první pomoc při dopravní nehodě. Pak jim zkušení záchranáři vysvětlovali, co dělali správně a kde dělali chyby.
Organizátoři připravili pro vysokoškoláky v Boleticích několik stanovišť. Na tomto stříleli ze vzduchovky.
Organizátoři připravili pro vysokoškoláky v Boleticích několik stanovišť. Na tomto stříleli ze vzduchovky.
„Den začal teoretickými přednáškami, o kyberšikaně nebo psychické pohodě. Odpolední část je věnovaná bezpečnosti, jak si poradit, když mne něco potká jako občana,“ popsal Zachariáš. Armáda prezentovala budoucím učitelům program podobný tomu, s kterým oslovuje žáky základních a středních školách při moderní branné výchově. „Záměr je pořádat workshopy ve všech krajích, přičemž prioritou jsou pedagogické fakulty,“ zdůraznil.

Podle mluvčí Jihočeské univerzity Edity Kadlecové se povedlo spojit dva cíle. Studenti si totiž posílí své profesní schopnosti, čímž si mohou mimo jiné vylepšit budoucí pozici na trhu práce. Kurz je nepovinný a nijak neovlivňuje známky studentů ani jejich studijní postup. Přesto sem v zamračeném zářijovém pátku vyrazilo 24 účastníků.

Vojenský dril v praxi. Studenti poznávají život vojáků, na konci dostanou odměnu

Na stanovišti první pomoci je čekali tři zranění. „Jde o simulaci nehody vozu s motorkou, kdy řidič má zaražený střep v oku a v břiše, silně krvácí. A motorkář je v bezvědomí. U dalšího zraněného řešili průstřel nohy,“ popsal velitel humanitární jednotky Českého červeného kříže Tábor Jaroslav Kůgler.

„Studenti bývají konsternovaní tím, že to vypadá reálně, a někdy ani nevědí, jak reagovat,“ popsal, že někteří účastníci při pohledu na namaskovaná zranění doslova „zamrzli“.

„Takže my se je snažíme instruovat, aby věděli, jak se v této situaci chovat a poskytnout první pomoc. Pošleme je přímo do akce, sledujeme je a následně jim vysvětlujeme, jaké chyby udělali a jak by to mělo být správně,“ vysvětlil.

V pět vstát, vzít zbraň a do zaměstnání. Studenti cvičí s vojáky, vymohli si wi-fi

Aneta Hábová, studentka druhého ročníku, si pochvalovala, že nabyté vědomosti může ve své pozdější praxi snadno použít. „Budu mít větší možnost dětem říct, jak se mají zachovat v krizových situacích,“ popsala. „Jsem nadšená, moc mě to baví. Hodně obohacující byla přednáška o kyberbezpečnosti. Můžu tak poradit i doma, jak se chovat bezpečně na internetu,“ vylíčila.

Její spolužačka Adéla Princová zde byla již v červnu. „Je trochu jiný program. Hodně náročná pro mě byla první pomoc,“ popsala. Přestože se účastníci shodli, že se naučili mnoho nového, pro ucelenější znalosti a zejména zkušenosti bude třeba další intenzivnější školení. Například právě první pomoci.

