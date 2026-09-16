Armáda při cvičení Ampel Strike používá ve větší míře letiště v Č. Budějovicích

Poprvé ve větším rozsahu při mezinárodním vojenském cvičení Ampel Strike využívají letadla L-159 Alca prostory českobudějovického letiště. Z části tak nahradilo letiště v Čáslavi nebo Náměšti nad Oslavou, která armádě pro tyto účely sloužila v minulých letech. Novinářům to řekl velitel letky Michal Veleba. Do cvičení s mezinárodní účastí se zapojilo asi 600 českých i zahraničních vojáků a 26 týmů předsunutých leteckých návodčích z 19 zemí.
Podle Veleby si tak vojáci mohli vyzkoušet zázemí a podmínky nového letiště, které ještě neznali. "Je to standardní letiště, bývalé vojenské letiště. Jedná se o podobné podmínky a styl ve srovnání s Čáslaví nebo Náměští nad Oslavou," uvedl Veleba. Poprvé se Ampel Strike v Českých Budějovicích představil před dvěma roky. Tehdy si vojáci vyzkoušeli takzvaný letištní manévr, při němž na nevojenské letiště vyvedli roj letounů L-159 Alca. Letiště v Českých Budějovicích sloužilo armádě do začátku 21. století. Následně se z něj stalo civilní a třetím rokem má status mezinárodního letiště, z nějž létají lidé do zahraničí.
Cvičení Ample Strike patří k nejvýznamnějším výcvikovým aktivitám svého druhu v České republice. Začalo 7. září a potrvá do 18. září. Vojáci během něj využívají letiště v Českých Budějovicích a v Náměšti nad Oslavou a také vojenský újezd Boletice a kasárny Bechyně. "Do cvičení je komplexně zapojená celá armáda, takže pozemní i vzdušné síly. Logisitika a přípravy probíhaly koordinací se všemi složkami armády," uvedl Veleba.
Cvičení se účastní české letouny L-159 ALCA a vrtulníky UH-1Y Venom a Mi-17, slovenské a nizozemské L-39, německé letouny Eurofighter Typhoon nebo slovinské turbovrtulové letouny PC-9.