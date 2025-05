Za začátku to byla „jen“ nabídka volnočasových aktivit, pak se ale českobudějovické Autis Centrum začalo rozrůstat a dnes poskytuje ranou péči či týdenní stacionář více než 140 rodinám pečujícím o děti i dospělé s autismem.

Jenže poslední měsíce to vypadá, že obecně prospěšná společnost přestala fungovat, jak by měla, některé služby pokulhávají a minulé léto dokonce neměly sloužit vůbec. Část zaměstnanců dala výpověď nebo jsou na odchodu, situace je hodně vážná.

Dění kolem centra, které sídlí v objektu v Plzeňské ulici, se tak v pondělí dostalo až na jednání zastupitelstva města a byly to poměrně bouřlivé chvíle.

Autis Centrum totiž sídlí v budově, která patří městu, a to mu kvůli zmíněným potížím dalo výpověď z nájmu. Pokud se situace nezmění, do půl roku na této adrese organizace končí.

Podle její ředitelky a zakladatelky Mileny Urbanové to jsou likvidační kroky. „Také proto bych po deseti letech práce Autis Centra ráda vyvolala slušnou a seriózní debatu,“ oznámila zastupitelům.

Už týdny se situací zabývá radní pro sociální oblast Lucie Kozlová (ODS), která uvedla, že podle jejích zjištění takzvané odlehčovací služby často nefungují, nebo jen v omezené podobě. Děje se tak od loňského roku, kdy někteří rodiče upozornili, že například péči pro své dítě přes léto neměli vůbec zajištěnou a fungovat znovu začala až v říjnu.

Letos má dostat 18 milionů

Na provoz přitom Autis Centrum od kraje či města čerpá ročně miliony korun. „V roce 2024 to bylo přes 17,5 milionu, letos by to mělo být přes 18 milionů,“ upřesnila Kozlová. Teď organizaci čeká hloubková kontrola úředníků, kteří budou zjišťovat, zda jsou tyto prostředky skutečně správně využívané.

„Je to normální proces, kdy my tam posíláme veřejné prostředky, aby organizace poskytovala služby. Situace v Autis Centru rozhodně není klidná, pokud se tam potkáváte s ochrankou a právníky,“ navázal hejtman a budějovický radní Martin Kuba (ODS).

Situace v zařízení je tak vážná, že už mělo podle informací MF DNES padnout i trestní oznámení a věcí se tak bude zabývat také policie.

Na pondělním jednání zastupitelů padala slova o tom, že někteří zaměstnanci měli v zařízení čelit například nepříjemnému nátlaku a šikaně. Vše vrcholilo před několika měsíci, když správní rada odvolala Milenu Urbanovou z pozice ředitelky.

Tento krok komentovala teď již bývalá předsedkyně správní rady centra Andrea Jurásková. „Mluvila jsem se zaměstnanci, byli nespokojení, cítili se pod nátlakem. Snažili jsme se domluvit i s paní ředitelkou, ale nakonec došlo až k odvolání,“ uvedla.

Jenže za pár dní byla Milena Urbanová zpět ve vedení, i díky tomu, že je zároveň zakladatelkou Autis Centra. Do sporu už se vložili i právníci. Jedním z nich je zastupitelka Adéle Ruiderová (ODS). Ta jen stručně oznámila, že je vázaná mlčenlivostí a nemůže tak věc detailně komentovat.

Co bude dál s klienty?

Ředitelka Urbanová nicméně upozornila, že zimní převzetí Autis Centra bylo násilné, když ji následně správní rada odvolala pro nadbytečnost.

„Tím, co udělaly členky správní rady, tak prakticky zastavily chod služeb. Byl to úplně Divoký západ, šok pro celou organizaci a zaměstnance, někteří šli na nemocenskou,“ uvedla Urbanová. Klienti, kteří byli na místě, měli být po tomto incidentu více úzkostní. Navíc správní rada měla nechat vyměnit zámky a podobně.

Na to reagovala radní Kozlová, že problémy s poskytováním služeb nezačaly až po tomto incidentu a odvolání, ale minimálně už o několik měsíců dříve. „Spousta věcí se teď nejspíš bude odvíjet v trestněprávní rovině,“ zmínila také Kozlová.

Vedení města pak upozornilo, že nemůže dělat soudce a rozhodovat, na čí straně je ve sporu pravda. Může pouze provést důkladnou kontrolu, zda se poskytované peníze využívají tak, jak mají.

Některé politiky pak ještě zajímalo, co bude dál s klienty. „Kdo jim poskytne péči ve chvíli, kdy Autis Centrum skončí v Plzeňské ulici v objektu města?“ ptal se zastupitel Ivo Moravec (Občané pro Budějovice).

Na to radní Kozlová reagovala, že je v kontaktu s několika poskytovateli sociálních služeb, takže by rodiče neměli o potřebné služby pro své děti přijít.