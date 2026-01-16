Jindřichohradecké dopravní policisty při hlídkové službě ve středu odpoledne zaujal vůz, který na první pohled vykazoval výrazné technické nedostatky. Bylo zjevné, že není způsobilý k provozu na silnicích. Zastavili ho v Jáchymově ulici.
„Pozornost hlídky upoutalo zejména zjevné poškození vozidla po dopravní nehodě, nadměrná hlučnost výfuku a skutečnost, že auto nebylo schopné udržet stabilní jízdní stopu,“ popsala jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.
Šofér řídil „pojízdný šrot“, na technické napočítali třicet závad
Z důvodu podezření na nevyhovující technický stav, vyzvali policisté řidiče (ročník 2004), aby přistavil vozidlo na technickou kontrolu. Tam pracovníci zjistili celkem 21 závad – tři nebezpečné, 17 vážných a jednu lehkou, tou byl poškozený kryt světlometu.
„Mezi tři nebezpečné závady patřila nefunkční ruční brzda, uvolněný a deformovaný přední nárazník s ostrými hranami a výrazná hlučnost vozidla,“ vyjmenovala Mžiková.
Do vážných závad se počítala zejména nemožnost zajistit parkovací brzdu v parkovací poloze, vadná funkce systému ABS, chybějící pravé zpětné zrcátko, rozpadlá zásuvka pro přípojné zařízení, neodborně vedená elektroinstalace od akumulátoru do kabiny vozidla, nefunkční zadní mlhová světla, neschválený typ a rozměr ráfků a pneumatik, neupevněný výfuk, neodborná oprava výfukové soustavy nebo deformace rámu vozidla.
Přestože auto připomínalo spíš vrak, mělo platnou STK do letošního dubna. „Na základě výsledků technické kontroly byla řidiči zakázaná další jízda. Dostal pokutu ve výši 3 500 korun a šest bodů,“ uzavřela mluvčí.