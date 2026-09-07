Okolo půl druhé odpoledne dostali hasiči hlášení o požáru autobusu na D3 u Ševětína. Z obou směrů dálnice vyjely na místo dvě jednotky profesionálních hasičů, povolaný byl také evakuační autobus.
Požár motorové části řidič uhasil sám pomocí přenosných hasicích přístrojů. „Všech 55 cestujících z autobusu vystoupilo a správně opustili dálnici daleko za svodidla. Nikdo nebyl zraněný,“ komentovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Jako první přijeli soběslavští profesionální hasiči, kteří potvrdili uhašení motoru a pomohli s vynesením zavazadel z autobusu. Českobudějovická profesionální jednotka následně zkonzultovala, že nebude nutné využít hasičský autobus. Řidič povolal náhradní autobus, do kterého hasiči pomohli zpět nanosit veškerá zavazadla.
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Okolo 15. hodiny hasiči zásah ukončili. Na místě zůstali pracovníci ŘSD, kteří čekali na odtah nepojízdného autobusu. Nyní už je dálnice průjezdná bez omezení.