V Hradci opravují autobusové nádraží. Z bývalého hotelu bude odbavovací hala

Jan Jakovljevič
  9:32aktualizováno  9:32
Autobusové nádraží v Jindřichově Hradci potřebovalo rekonstrukci. Roky provozu už na něm byly znát. Lepší komfort cestujícím má zajistit oprava za 85 milionů korun. Práce začaly v listopadu a potrvají do července příštího roku.
Bývalý hotel U Města Vídně přestaví na odbavovací budovu. Oprava autobusového nádraží v Jindřichově Hradci potrvá do července 2026. | foto: Vizualizace: ICOM transport

Při přestavbě opraví přilehlou památkovou budovu bývalého hotelu U Města Vídně, kde vznikne nová odbavovací hala. Ta nabídne větší prostor, přehlednější uspořádání a pohodlné zázemí pro cestující, včetně informační kanceláře a moderních sociálních zařízení. Nové prostory s kanceláří a odpočinkovými místnostmi získají i řidiči.

Jde o soukromou akci společnosti ICOM transport. Její zástupce Tomáš Dlouhý uvedl, že je to investice do budoucnosti veřejné dopravy v regionu. „Autobusové nádraží je klíčový dopravní uzel a jeho modernizace pomůže nejen cestujícím, ale i celému městu. Výsledkem bude kvalitnější infrastruktura, která bude sloužit obyvatelům desítky let,“ zmínil.

Bývalý hotel U Města Vídně přestaví na odbavovací budovu. Oprava autobusového nádraží v Jindřichově Hradci potrvá do července 2026.

Součástí projektu je výstavba 15 nových nástupišť vybavených přístřeškem. Dvě z nich vyhradí pro městskou hromadnou dopravu, což zlepší přestupy a orientaci cestujících a zvýší bezpečnost. Dojít má také ke zkvalitnění veřejného prostoru i zlepšení propustnosti dopravy v centru.

„Celé autobusové nádraží se přesune k opravené budově, stávající přístřešky nástupišť budou demontovány a pozemek bude mít v budoucnu jiné využití,“ upřesnil mluvčí dopravce Martin Havran. Modernizace se bude týkat hlavně chodu stávající zastávky MHD, již přesunou na stanoviště číslo 16. Další změny se budou řešit podle potřeby.

V Písku a ve Vimperku začnou opravy autobusových nádraží, zastávky se přesunou

Úpravy nádraží vítá i město. Místo dlouhodobě vnímá jako nevyhovující. „Jsme rádi, že nádraží čeká modernizace a bude odpovídat současným nárokům na komfort, funkčnost i vzhled. Rekonstrukce výrazně zlepší zázemí pro cestující i celkový dojem z této důležité dopravní lokality,“ řekla mluvčí radnice Karolína Bartošková.

Práce začaly v listopadu a potrvají do července příštího roku. Provádí je společnost OHLA ŽS. Začátek rekonstrukce se zpozdil o několik měsíců. „Bylo nutné doladit projektovou dokumentaci a projít celým procesem schvalování dotací,“ vysvětlil Dlouhý.

Roli sehrálo i to, že areál nádraží je technickou památkou a při modernizaci musí respektovat prvorepublikový ráz objektu a zachovat jeho architekturu.

Dětská kniha pokřtěná vodou z Jeseníků zaplnila hotel Petrovy Kameny

19. prosince 2025  11:48

Plzeň bude příští rok investovat do svých základních škol stovky milionů korun

ilustrační snímek

Plzeň investuje příští rok do svých základních škol stovky milionů korun. Hlavními akcemi budou zahájení stavby nové tělocvičny na 22. základní škole (ZŠ) na...

19. prosince 2025  10:13,  aktualizováno  10:13

