V Budvar aréně hladí led rolba bez řidiče. Mají se bát strojníci o práci?

Pavel Kortus
  15:22aktualizováno  15:22
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O úpravu druhé ledové plochy v českobudějovické Budvar aréně se stará autonomní rolba za více než pět milionů korun. Novinka má být pro strojníky výhodou, nikoliv konkurencí. Pokud se osvědčí, koupí město další pro hlavní halu.

Ze startovací pozice v garáži vycouvá na led. Svítí, bliká. Na první pohled klasická rolba. Někdo jí však chybí. Řidič!

Na budějovickém zimním stadionu od úterního odpoledne funguje autonomní rolba. Sama upraví ledovou plochu za dvanáct minut.

„V aplikaci se nastaví množství vody, výška seřezávání ledu i další detaily. Tímto tlačítkem můžete rolbu okamžitě zastavit,“ ukazuje Jaroslav Masař, provozní náměstek Kulturních a sportovních zařízení města České Budějovice (KSZCB).

Záhy funkci nechtěně opravdu aktivuje. „To nebylo v plánu. Alespoň jste viděli, že funguje. Vyzkoušeli jsme všechny funkce,“ usměje se. Následně k ní přijde strojník, otočí spínačem, vyskočí za volant a z automatické rolby je klasická, kterou ovládá člověk.

České Budějovice mají jako druhé město autonomní lední rolbu, která upravuje led sama či ji lze řídit přes mobil. (10. listopadu 2026)
České Budějovice mají jako druhé město autonomní lední rolbu, která upravuje led sama či ji lze řídit přes mobil. (10. listopadu 2026)
České Budějovice mají jako druhé město autonomní lední rolbu, která upravuje led sama či ji lze řídit přes mobil. (10. listopadu 2026)
České Budějovice mají jako druhé město autonomní lední rolbu, která upravuje led sama či ji lze řídit přes mobil. (10. listopadu 2026)
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Stroj funguje díky přesnému prostorovému navádění. Po obvodu haly jsou nainstalované speciální řídicí satelity, které polohu stroje neustále zaměřují a vedou ho po naprogramované trase. V Budějovicích už rolba byla zhruba před měsícem. Po třídenním testování se vrátila k dodavateli na finální softwarové dolaďování.

Podobná je v Česku jen v hale v Karlových Varech, kde se Budějovičtí inspirovali. Celkově jich je pouze několik v celé Evropě. Například ani v zámořské NHL led zatím neupravují.

Při výběrovém řízení rozhodovaly technické parametry. Vítězem zakázky se stala společnost Ice Technic s rolbou Mammoth 2.0 od italského výrobce WM.

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Pořízení autonomní rolby vyšlo na 5,4 milionu korun bez DPH. Vyšší cena oproti té klasické je daná elektronickou výbavou a naváděcími satelity. Investice se v budoucnu částečně vrátí v úsporách personálních nákladů.

„Aktuálně sice problém s lidmi nemáme, ale vnímáme vývoj. Věkový průměr našich strojníků je přes pětapadesát let. Cílem rozhodně není nikoho propouštět, ale být připraveni na budoucí roky. V ranních nebo večerních časech s nižším provozem nám autonomní stroj umožní ušetřit jednoho člověka,“ dodává ředitel KSZCB Jan Velikovský.

Novinka má být pro strojníky v Budvar aréně výhodou, nikoliv konkurencí. „Věříme, že nám ulehčí práci a zlepší se celková kvalita ledu. Je to pro nás plnohodnotný pomocník,“ říká strojník Jan Kolda.

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I když se zařízení po ledě pohybuje bez řidiče, riziko kolize je nižší než u běžného provozu. Rolba je vybavena bezpečnostními čidly, která monitorují prostor kolem ní. Pokud by hrozila srážka s člověkem nebo třeba hokejovou brankou, tak okamžitě zastaví. Pro případ nouze je vybavená také pěti červenými tlačítky pro ruční vypnutí.

„Strojník ze své kabiny přes mohutnou přední část rolby často nemá ideální výhled. Autonomní stroj se snímači je tak paradoxně bezpečnější než lidská obsluha. Stroj navíc nikdy nevjede na led, dokud jsou na něm hráči,“ připomíná provozní náměstek Masař.

Provoz novinky zatím bude jen na druhé ledové ploše Budvar arény, kde jsou nainstalované satelity. Pokud se vše osvědčí a zastupitelstvo schválí rozpočet, plánuje KSZCB pořídit další autonomní rolbu. V budoucnu by tak měly tyto stroje chystat ledovou plochu i v hlavní hale Budvar arény. „Tam je provoz specifický kvůli zápasům a manipulaci s brankami, ale chceme se k tomu v budoucnu dostat,“ plánuje Velikovský.

Jedním z důvodů pro obměnu techniky byl také vysoký věk dosavadních strojů i rostoucí náklady na údržbu. Městská zařízení dosud využívala tři rolby – jednu starou plynovou a dvě elektrické, které slouží bezmála osmnáct let.

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