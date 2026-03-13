Dopoledne v pátek 6. března se českokrumlovští dopravní policisté rozhodli v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zastavit a zkontrolovat vůz autoškoly. Zastavili ho v ulici Chvalšinská.
Osmapadesátiletého řidiče, který vykonával závěrečnou jízdu, policisté vyzvali k dechové zkoušce. Ta následně opakovaně ukázala hodnotu přes 1,3 promile alkoholu.
„Ve vozidle společně s řidičem, který jinak nevykazoval žádné známky opilosti, byli také instruktor a zkušební komisař,“ upřesnil krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Senior při výcviku v autoškole řídil opilý, předtím mu řidičák za alkohol sebrali
Dodal, že řidič byl v minulosti několikrát pravomocně odsouzený a potrestaný za řízení pod vlivem návykových látek. Splněním závěrečné zkoušky si chtěl zajistit obnovení řidičského oprávnění.
Závěrečná zkouška tak nedopadla úplně podle řidičových představ. Nejenže nezíská zpět řidičský průkaz, ale navíc ho opět čeká soud.
„Policisté mu již sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muž tak do čtrnácti dnů poputuje před soud, kde mu v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ upřesnil Šupík.