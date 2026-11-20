Tajný život babiček a dědečků ukáže dětem i jejich prarodičům představení Babi Bejvávalo v českobudějovickém Malém divadle. Loutková inscenace zapojuje do hry předměty, které už malí diváci neznají, nebo naopak nové technologie, s nimiž potřebuje starší generace pomoci od mladší. Na autorském představení spolupracovali členové Jihočeského divadla s klienty Domova pro seniory Dobrá voda. Představení pro děti od čtyř let uvede soubor Malého divadla v premiéře v sobotu 21. listopadu, řekl ČTK režisér Štěpán Gajdoš.
"My bychom chtěli, aby inscenace fungovala jako společný prostor pro rozvíření vzpomínek a příběhů," řekl Gajdoš. Děti mohou nahlédnout do domácností svých prarodičů a sledovat, jaká dobrodružství zrovna zažívají, když u toho nikdo není. Do předmětů jako videokazety jsou uložené vzpomínky, které se už ale nedají téměř nikde přehrát.
Aby hra co nejvíce odpovídala realitě, oslovili tvůrci seniory v Dobré Vodě a jejich náměty do představení přidali. "Ptali jsme se jich, co by sami chtěli předat svým vnoučatům a co oni by si naopak chtěli vzít od nich, jaké jsou předměty, které jsou pro jejich život důležité," uvedl Gajdoš. Obyvatelům domova pak přehráli dvě generální zkoušky.
Představení je kombinací loutkového a objektového divadla. Odlišné typy loutek ztvárňují různé generace. "Babička je marioneta, protože marioneta na nitích má své specifické výrazové prostředky, které nám pomáhají ztvárnit babičku se všemi nesnázemi, které má. Protože nitě se mohou zamotat a hůře se ovládají," popsal Gajdoš. Vnoučata jsou rukou voděné loutky manekýni a mohou poskakovat bez omezení. Roli dárku pro babičku bude mít v příběhu také robotický vysavač na dálkové ovládání.
Další předměty ale propojují příběh s babiččinou minulostí a děti už dnes nevědí, k čemu slouží. "Chtěli bychom, aby to vyvolalo otázky, které mohou zodpovědět prarodiče svým vnoučatům. Třeba proč nám leží ve skříni věci, které už dávno nepoužíváme," dodal Gajdoš. Hudbu pro představení vytvořila skupina DVA. Kombinuje a propojuje náznaky a vzpomínky na staré písně.
Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích chystá na závěr roku tři premiéry. Kromě loutkové inscenace Babi Bejvávalo připravuje opera koncertní večer věnovaný Bohuslavu Martinů a balet představí nový taneční titul Marilyn. Jihočeské divadlo se také poprvé zapojí do česko-německého festivalu Film.Kultura Passau & České Budějovice.