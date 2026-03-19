Před sedmdesáti lety vyráželi do Stromovky první obyvatelé Budějovic, aby si zaplavali v Bagru. Rozlehlé koupaliště s ostrůvkem vypadalo báječně, ale v 70. letech se tam začala kazit voda.
Když se kolem procházíte teď, je plné řas a dalších nečistot, betonové prvky se rozpadají. Vedení města nyní podniká kroky, aby se tam voda alespoň o něco zlepšila.
Budějovická nádrž Bagr bude do léta čistší, ke koupání ale určena nebude
V úterý začaly práce na obnově přítoku do Bagru. Voda do něj putuje Zlatou stokou z Vltavy. V části, která patří mezi nejvzdálenější od centra města, odkryjí koryto stoky a vytvoří v něm také tůně. V oblíbeném parku tak vzniknou i nové prvky.
„Toto opatření pomůže snížit obsah živin v přitékající vodě z Vltavy a přispěje tak ke zlepšení kvality vody v nádrži,“ slibuje si od akce náměstek primátorky Tomáš Bouzek. Upozornil, že z důvodu výkopových prací bude v této části Stromovky omezený pohyb návštěvníků. V polovině dubna by mělo být hotovo.
Vedení radnice se navíc na akci povedlo získat dotaci. „Od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jsme získali 2,4 milionu, což je 100 procent uznatelných nákladů,“ zmínil první náměstek primátorky Petr Maroš.
Je to z dalších kroků, jak se město snaží zlepšit vodu v Bagru. „V roce 2024 jsme vyčistili dno, odlovili plevelné ryby. Sinice tam loni nebyly. Zvýšila se také průhlednost vody,“ řekl před časem vedoucí českobudějovického odboru ochrany životního prostředí Radek Kyrian.
Redaktoři iDNES.cz obešli Bagr o víkendu i v pondělí a laickým pohledem na tom byla voda mizerně. Prakticky po celém obvodu jsou u břehu řasy či sinice. Navíc si z nádrže dělají někteří kolemjdoucí i odpadkový koš a házejí do vody plechovky od piva i skleněné lahve.
Mohou za to samozřejmě ti, kteří odpadky neodnesou do koše. Nicméně pro město je to podnět, že by přímo k Bagru nějaké koše mohlo přidat, protože tam chybí.
Ve Stromovce přibývají aktivity
Obecně je Stromovka pro tisíce obyvatel Budějovic místem, kam chodí relaxovat či sportovat. K lesoparku o rozloze 68 hektarů mají blízký vztah a jsou citliví, pokud se například začne mluvit o jakékoliv zástavbě, o čemž se v minulosti opakovaně debatovalo.
Město tam chce ale zachovat zeleň. Pravdou také je, že s rozvojem a úpravami je to tam komplikované z důvodu složitých vlastnických vztahů. Kromě města, které drží většinu pozemků, vlastní zhruba čtvrtinu plochy ještě tři soukromníci a několik drobných majitelů. Do soukromého vlastnictví navíc spadá i třetina vodní nádrže Bagr o rozloze 2,6 hektaru.
„To je právě i důvod, proč se nám zatím nedaří dosáhnout nějaké větší obnovy koupaliště. Stejně jako naši předchůdci na radnici jsme se pokusili s majiteli jednat, ale neúspěšně,“ povzdechl si náměstek Maroš.
Pod dvojicí praskl patnáct metrů od břehu led, vytáhli je až policisté
Zastupitel Ivo Moravec navíc už v minulosti upozorňoval ještě na jedno riziko Bagru. „Od odborníků víme, že na dně pod bahnem je jílovité, nepropustné podloží. Kdyby se narušilo, rybník by zmizel. Je to hodně citlivá věc,“ poznamenal.
Za poslední roky ale ve Stromovce přibylo třeba bistro, plácky na pétanque, ping-pong a další herní prvky, takže si místní park a život v něm podle ohlasů pochvalují. Zlepšit by si přáli právě stav koupaliště.
„Ale i bez toho budeme do parku chodit s rodinou dál. Kdyby bylo obecně v Budějovicích více míst ke koupání, tak by to nutně nemuselo být ani v Bagru, i když se to vyloženě nabízí,“ uvedla Jana Pospíchalová, která tam chodí pravidelně.
3. dubna 2024