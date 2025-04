Dolní tvrz v Kestřanech má nového pána, z vyvolávací ceny osm milionů šel až na patnáct

V obci, kde žije jen zhruba 700 obyvatel, jsou tvrze dvě. O Horní se stará Spolek přátel kestřanských tvrzí. Pavel Halada ji koupil asi před 15 lety. Postupně ji opravuje a zpřístupnil ji. Sousední Barochovská je veřejnosti uzavřená a je možné nahlédnout přes plot na dvůr.

Výjimečně si ji ale mohli prohlédnout zájemci o dražbu. Přišel i Halada. „Byl celkem zájem, dostavilo se celkem jedenáct účastníků. Ale na prohlídky chodí více lidí než kolik se poté zúčastní vlastní dražby. Záleží na tom, jaké mají s nemovitostí plány,“ komentoval jednatel realitní kanceláře Gavlas Ivo Gavlas.

„Časy, kdy se prodávaly historické objekty jako zámky, jsou už dávno pryč. Nakupovali je hlavně klienti z Východu, kteří si tím zvyšovali společenský status. Ale za moji pětatřicetiletou praxi si nepamatuji, že bychom prodávali tvrz,“ popsal Gavlas. „Teď si takový objekt koupí jen nadšenec, který si tím plní nějaké sny. Znamená to totiž náklady a žádný výnos,“ dodal.

První příhoz se uskutečnil až půl hodiny před koncem dražby. Podle pravidel se ale může přihazovat i po skončení. A to ve lhůtě tří minut po minulém příhozu.

Kestřanské tvrze Horní – Gotická tvrz byla založená koncem 13. století. Sloužila jako panské sídlo rodu Kestřanských z Kestřan. Koupil ji Pavel Halada a postupně ji rekonstruuje. Je veřejně přístupnou chráněnou kulturní památkou. Dolní – Barochovská – Chráněná kulturní památka založená na konci 14. století jako součást panství. Sloužila převážně k hospodářským účelům. Je nepřístupná. V elektronické aukci ji koupil nový majitel za více než 15 milionů.

„Vyvolávací částka znamenala solidní cenu. My jsme si stanovili limit patnáct milionů, dál jsme nešli. Už by to nedávalo ekonomicky smysl,“ vysvětlil Halada po ukončení, proč tvrz nakonec nezískal.

Ale jen těsně, jelikož se prodala za 15 120 000 korun. Do dražby se přihlásil, protože by se mu líbilo, kdyby se areály obou tvrzí spojily. Historii lze dohledat na stránkách www.elektronickedrazby.cz.

„V dražbě používá každý jinou strategii. Například to, že nedražil, nemusí znamenat, že se nezúčastnil,“ upozornil Gavlas také na to, že elektronická aukce je anonymní a aukční společnost má povinnost mlčet o informacích o dražitelích. Účastníci zde mají jen přidělený číselný kód. A jméno vítěze tak bude veřejně známé až z nového listu vlastnictví.

Spor o vnitřní úpravy

Původní majitel Barochovské tvrze, který se dostal kvůli svému podnikání do insolvence, se pustil uvnitř do úprav pro trvalé bydlení. Schválil to odbor památkové péče v Písku, který si v povolení ale vyhradil konkrétní body.

Podle Halady se jimi ale stavebník příliš neřídil. „Samé nepamátkářské zásahy. Vevnitř je to vybourané, vybetonované, chybí stropy. Tvrz hodně utrpěla,“ popsal svůj dojem.

S tím nesouhlasí ředitel Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Budějovicích Daniel Šnejd. „Majitel s námi vše konzultoval. Měl v plánu využít modernější postupy, ale společně jsme se snažili najít kompromis tak, aby se nic nepoškodilo,“ uvedl. „Nevnímáme tady žádné zásadní problémy. A mnoho zásahů se tady stalo ještě za předešlého majitele,“ upozornil.

V případě, že by stavebník nerespektoval závazná stanoviska, mohl by dostat pokutu až dva miliony. Podle stavebního zákona může být vyzván, aby vše uvedl do původního stavu. Což je ale v případě nějakých větších demoličních prací u kulturní nemovité památky nemožné.