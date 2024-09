Šéf vítězného studia představil novou budovu galerie jako bednu na umění

Zkuste na chvíli zavřít oči a představit si Senovážné náměstí v Budějovicích na konci roku 2028. Parkoviště je pod zemí a místo něj se zelená trávník, kolem jsou vysazené stromy. Mlýnská stoka už naopak skrytá pod zemí není a každý si u ní může posedět. A tomu všemu vévodí úplně nová budova Alšovy jihočeské galerie (AJG) a uvnitř je zrovna výstava, na kterou míří tisíce lidí.

Pokud vše půjde podle plánu, může se to stát realitou. Především nová galerie má do čtyř let skutečně stát. Jihočeský kraj, jako její zřizovatel, zveřejnil výsledky mezinárodní architektonické soutěže. Dorazilo 82 návrhů, z toho 31 zahraničních z 11 zemí, Velké Británie, Švýcarska, Španělska i Argentiny. Nakonec uspělo české studio Marek Chalupa architekti.

„S kolegy jsme navrhli budovu, která není sebestředná a chce být součástí prostoru, v jehož sousedství je Jihočeském muzeum, Slavie, pošta či kostel svaté Rodiny. Chceme, aby jim byla dobrým partnerem,“ uvedl při představení návrhu Marek Chalupa. Spolupracovali s ním Štěpán Chalupa, Vojtěch Jeřábek a Jan Ptáček.

Sám pak zdůraznil, že navrhli budovu, která je jakousi bednou na umění. „Má to být místo setkávání lidí, otevřená instituce, kromě výstavních prostorů je tam řada dalších. Návštěvníci by si ji měli přivlastnit. Posedí si pod stromy před budovou, zajdou do sálů, do knihovny, posedí v kavárně, využijí coworking nebo prostě jen projdou,“ popsal Chalupa.

Objekt má mít výrazné žebrování na fasádě, architekti tím chtějí zdůraznit, že je uvnitř něco unikátního, co je potřeba ochraňovat. Proto přirovnání k bedně, kterou se stěhují různé vzácnosti. Fasáda bude broušený umělý kámen a železobeton lososové barvy.

Má zapadnout mezi ostatní stavby na Senovážném náměstí. Nová AJG bude stát blízko rušné křižovatky s Žižkovou třídou, takže okolo zůstane ještě hodně volného prostoru.

Jihočeský kraj nyní odhaduje, že by měl nový výstavní prostor stát zhruba přes půl miliardy korun při současných cenách. A hotovo chce mít do čtyř let.

Auta schovají pod zem

Nezávisle na tom ještě město s krajem připravuje úpravy celého náměstí. Ty budou stát další stovky milionů. „V tuto chvíli například řešíme, zda bude mít podzemní parkoviště jen jedno, nebo dvě patra. Pokud by ta dvě vyšla jen o menší procenta dráž než jedno, tak určitě zvýšíme kapacitu,“ upozornil hejtman Martin Kuba.

Úprava celé lokality může skončit později než v roce 2028. Kraj bude nicméně většinu prací směřovat k tomuto datu, protože v té době budou České Budějovice evropským hlavním městem kultury.

Z výsledků architektonické soutěže je nadšený i šéf AJG Aleš Seifert. „Máme šanci se tím posunout k městům, jako jsou Vídeň či Berlín. Návrh je nosný, respektuje, že jsme instituce, která má být určitou kotvou, ale zároveň je vstřícný k architektuře kolem,“ podotkl Seifert.

AJG v současnosti sídlí v prostorách jízdárny na zámku Hluboká nad Vltavou. „Přestože jde o krásné prostředí, tyto prostory nevyhovují současným požadavkům na výstavu a archivaci uměleckých děl. Je nutné si uvědomit, že stavba bude sloužit jak veřejnosti, tak vysoce odborné činnosti. To vyžaduje řadu technologických opatření. Z tohoto důvodu dlouhodobě uvažujeme o novém sídle,“ popsal končící náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch.

Na druhém místě architektonické soutěže se umístil ateliér barva studio z Plzně a na třetím Kronaus Mitterer Architekten ZT GmbH z Vídně. Oceněné soutěžní návrhy jsou k vidění na výstavě v atriu budovy krajského úřadu, všechny jsou zveřejněné také v elektronickém soutěžním katalogu na webu Jihočeského kraje.