„Bedna na umění“ a auta pod zemí. Blíží se zásadní proměna Senovážného náměstí

Lukáš Marek
  9:22aktualizováno  9:22
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Na Senovážném náměstí bude stát nová budova Alšovy jihočeské galerie....

Na Senovážném náměstí bude stát nová budova Alšovy jihočeské galerie. Žebrováním na fasádě chtějí architekti zdůraznit, že je uvnitř něco unikátního, co je třeba ochraňovat. Proto přirovnání k bedně, kterou se stěhují různé cennosti. | foto: Vizualizace: Marek Chalupa architekti

Na Senovážném náměstí bude stát nová budova Alšovy jihočeské galerie....
Na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích bude stát nová budova Alšovy...
Na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích bude stát nová budova Alšovy...
Na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích bude stát nová budova Alšovy...
10 fotografií
Odkrytá Mlýnská stoka, auta schovaná pod zemí a u toho se bude do prostoru majestátně rozpínat úplně nová budova, kterou sami architekti nazvali bedna na umění. Příprava nové Alšovy jihočeské galerie (AJG) na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích po dvou letech od představení projektu pokročila. Na stavebním úřadě je podaná kompletní prováděcí dokumentace. Šéf AJG Aleš Seifert potvrdil, že vše postupuje podle harmonogramu.

Centrum města už brzy čeká obrovská proměna, na které se budou společně podílet Jihočeský kraj s městem, první jmenovaný zaplatí novou AJG, za radnicí půjdou další úpravy. Bude to například podzemní parkoviště.

„Nakonec to budou dvě podzemní podlaží, to znamená zhruba dvě stovky míst a dvojnásobek oproti současnému stavu na povrchu,“ sdělil náměstek primátorky Petr Maroš.

Samotná Alšova jihočeská galerie, kterou nyní v jízdárně zámku Hluboká ročně navštíví 60 tisíc lidí, se má podle Seiferta zařadit mezi naprostou špičku mezi výstavními prostory nejen v České republice.

Auta se přesunou pod zem. Ze Senovážného náměstí bude kulturní čtvrť

Nová budova vznikne podle návrhu společnosti Marek Chalupa architekti, která vyhrála architektonickou soutěž. Před dvěma lety do ní dorazilo úctyhodných 82 návrhů, z toho 31 zahraničních z 11 zemí.

„Máme skvělé architekty. Mají pro nás velké pochopení. Jakmile získáme stavební povolení a bude i pro další části proměny Senovážného náměstí, tak už máme vybraného administrátora pro společné výběrové řízení. Vše tedy připravujeme tak, aby se stavělo najednou a dohromady kraj s městem. Bude to vše dělat jeden zhotovitel, případně jedno sdružení,“ vysvětlil Seifert. Vyhlášení tendru očekává na jaře příštího roku.

Na Senovážném náměstí bude stát nová budova Alšovy jihočeské galerie. Žebrováním na fasádě chtějí architekti zdůraznit, že je uvnitř něco unikátního, co je třeba ochraňovat. Proto přirovnání k bedně, kterou se stěhují různé cennosti.
Na Senovážném náměstí bude stát nová budova Alšovy jihočeské galerie. Žebrováním na fasádě chtějí architekti zdůraznit, že je uvnitř něco unikátního, co je třeba ochraňovat. Proto přirovnání k bedně, kterou se stěhují různé cennosti.
Na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích bude stát nová budova Alšovy jihočeské galerie.
Na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích bude stát nová budova Alšovy jihočeské galerie. Místo parkoviště bude zelená plocha.
10 fotografií

„Jednou ze zajímavostí je například to, že se budou na náměstí při proměně sázet již vzrostlé stromy,“ pokračoval ředitel AJG. Úpravy se dočká třeba i přilehlá křižovatka.

„Součástí nové budovy bude terasa. O tu jsme hodně stáli a lidé ji budou moci navštívit, aniž by nutně museli jít na prohlídku. Uvidí díky tomu architekturu budovy, ale také pohlédnou na Budějovice zase z jiného prostoru, který bude volně přístupný. Mohl by tam být i letní bar. Platí, že výška budovy je 19 metrů, toho se stále držíme,“ pokračoval Seifert s tím, že nová AJG nesmí nijak vyčnívat nad ostatní budovy v okolí, jako je muzeum či gymnázium.

Věří, že ve městě vyroste objekt, který bude velmi žádaný. „Navrhli jsme budovu, která není sebestředná a chce být součástí prostoru, v jehož sousedství je Jihočeské muzeum, Slavie, pošta či kostel svaté Rodiny. Chceme, aby jim byla dobrým partnerem,“ uvedl při představení návrhu Marek Chalupa.

Objekt bude mít dvě části, mezi kterými je hlavní atrium se vstupem. Zajímavým prvkem budou uvnitř točité schody, které se budou postupně rozšiřovat. Jinak bude objekt bezbariérový.

„Architekti nám vytvořili dokonce šestnáct různých modelů schodišť, ze kterých jsme pak vybírali. Bude to monolit, který se postupně roztáčí. To je asi největší změna oproti původnímu návrhu,“ upozornil Seifert.

Stavba vyjde na půl miliardy

Součástí bude například i bistro, místo pro tvůrčí dílny a vzdělávací prostory. Samozřejmostí je multifunkční sál a pak to hlavní, komfortní výstavní prostory. Hlavní sál má být jedním z nejlepších ve střední Evropě.

„Další zajímavou věcí je točna, protože velká nákladní auta s uměleckými díly by se tu jinak nevytočila a couvání do ulice Karla IV. by nám neprošlo přes povolovací orgány,“ přidal Petr Hornát, vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje či územního plánování.

Hotovo má být v roce 2029, přičemž v roce 2028 počítá Seifert s tím, že by rozestavěnou budovu na několik dní otevřel veřejnosti. Bylo by to součástí Evropského hlavního města kultury, kdy by se mohli dovnitř podívat zájemci za doprovodu architektů a poznali, jak roste takto významný objekt.

Až budou Budějovice hlavním městem kultury, má navštívit akce 850 tisíc lidí

Jednou z prvních výstav pak má být odvyprávění příběhu diecézního muzea, další se bude věnovat surrealismu. Třetí expozice pro hlavní výstavní prostor by měla být podle Seiferta něco velkolepého, ale o tom ještě s kolegy nerozhodl. Ale v roce 2029, kdy se bude galerie do nového stěhovat, má nová AJG sloužit i sama o sobě pro prohlídky z pohledu nové architektury.

„Má to být také místo setkávání lidí, otevřená instituce, kromě výstavních prostorů je tam řada dalších. Návštěvníci by si ji měli přivlastnit. Posedí si pod stromy před budovou, zajdou do sálů, do knihovny, posedí v kavárně, využijí coworking nebo prostě jen projdou,“ popsal Chalupa.

Seifert ještě zdůraznil, že v diskusích se často objevuje, že s novou stavbou ve městě ubude další zeleň. „My ji tady ale ve výsledku vlastně ztrojnásobíme, protože parkoviště zmizí pod zem,“ zdůraznil.

Celá proměna Senovážného náměstí včetně AJG bude stát stovky milionů korun, jen samotná budova má vyjít na více než půl miliardy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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