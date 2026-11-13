Výstava v Českém Krumlově představí belgickou ilustrátorku Sacréovou

Autor: ČTK
  12:46aktualizováno  12:46
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Svět barev, poezie a laskavého humoru belgické ilustrátorky Marie-José Sacréové představí výstava v českokrumlovském Paláci ilustrace. Vernisáž bude v sobotu v 16:00. Ilustrace z 20 knih a výběr autorčiny volné sochařské tvorby si lidé budou moci prohlédnout do 4. dubna příštího roku. Novináře o tom informovala Karolína Dostálová z Paláce ilustrace.

Belgická ilustrátorka patří podle ředitele Paláce ilustrace Iva Janouška k umělkyním, které dokazují, že tvorba pro děti může být velkým uměním. "Její ilustrace jsou laskavé, poetické a plné humoru, ale především mají mimořádnou výtvarnou kvalitu. A myslím, že právě v tom spočívá její výjimečnost. Nikdy nezapomněla, jaké je vidět svět dětskýma očima," uvedl Janoušek.

Výstava přináší svět draků, princezen, zvířat, dětí i neobyčejné krajiny autorky, která letos oslavila 80. narozeniny. Narodila se v roce 1946 v belgickém Battice, studovala malířství a ilustraci v Lutychu a v současnosti žije a tvoří v belgických Ardenách. Za svou tvorbu získala mezinárodní ocenění, mimo jiné na Boloňském veletrhu dětské knihy a v Japonsku.

Po dobu 35 let spolupracovala se švýcarským nakladatelstvím Bohem Press, pro které vytvořila téměř 30 knižních titulů. Významnou inspirací jí byla také česká ilustrátorská škola, zejména tvorba Jiřího Trnky a Štěpána Zavřela, který ji do nakladatelství přivedl a stal se jejím uměleckým mentorem.

Palác ilustrace se v českokrumlovské zámecké mincovně otevřel loni v červenci. Na ploše více než 700 metrů čtverečních vystavuje díla předních ilustrátorů z celé Evropy. Představuje reprezentativní výběr z bohaté sbírky nakladatele a sběratele Otakara Božejovského, který kolekci budoval od 70. let minulého století jako spoluzakladatel nakladatelství Bohem Press se sídlem v Curychu. Děti mají do galerie vstup zdarma.

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