Bellarie opět září, brzy ji otevřou

Tyrkysové okenice spolu s fialovými prvky na fasádě září do velké dálky skrz koruny stromů. Opadanou omítku a viditelné cihly na rokokové památce už nenajdete. Letohrádek Bellarie v českokrumlovské zámecké zahradě má kompletní opravu za sebou. Už zbývá jen dovybavit interiéry.

„Od prvního května jsme předali letohrádek Jihočeskému divadlu. A až do 20. září má na Bellarii přednostní právo právě divadlo a jeho program,“ zmiňuje Pavel Slavko, kastelán českokrumlovského zámku, pod který sídlo v parku bude spadat.

Zásadní datum 27. září

Umělci využijí prostory v zámečku po dobu letní sezony před sousedním otáčivým hledištěm pro své šatny a další zázemí. Bude fungovat stejný systém jako v minulých sezonách.

Bellarie je pro provoz otáčivého hlediště v letních měsících stěžejní. Režiséři s ní pracují téměř ve všech hrách, je tak vlastně tou největšírekvizitou. „V červenci a v srpnu ve chvílích výměny divadelního repertoáru nastane několik dní volna, které využijeme k prvním veřejným prezentacím a zpřístupnění Bellarie. Budeme chtít především ukázat výsledek kompletnírekonstrukce letohrádku,“ přibližuje Slavko. Hlavním datem v letošním roce pro rokokovou Bellarii ale bude až 27. září, kdy se slavnostně krumlovská historická památka otevře pro veřejnost.

„Letohrádek dovybavíme, zcela připravíme a spolu s tím oficiálně ukážeme lidem novou prohlídkovou trasu – Letohrádek Bellarie a zámecká zahrada,“ předesílá kastelán krumlovského zámku.

Historie Letohrádku Předchůdce dnešního letohrádku, pavilon na zvýšené terase při severozápadní zdi zahrady, vznikl v letech 1690 až 1692. Později za Schwarzenbergů byla Bellarie několikrát přestavěna ve stylu rokoka pod dohledem stavitele Andrease Altomonteho (1699–1780). První rekonstrukce nastala v roce 1746, kdy se zde poprvé objevil výtah na jídlo. V dalších stoletích už se pak letohrádek výrazně nepřestavoval. Měnila se pouze barevnost fasády. Část letohrádku opravovali v roce 1993 s dokončením dnešní podoby otáčivého hlediště. Bellarii značně využívá hlavně Jihočeské divadlo.

Zájemci se tak budou moci těšit na nově zpřístupněné prostory, které dlouhé roky moc lidí nevidělo. Největšími lákadly Bellarie jsou kouzelný stůl, který ze spodních pater přiváží na hostinu jídlo, či umělá jeskyně – grotta. Ta byla vykládaná perlorodkami říčními, jež spolu s tlumeným osvětlením svícnů vytvářely jedinečnou světelnou podívanou. V současné době chráněné perlorodky nahradí moderní technologie s pomocí 3D tisku. Obě tyto rarity by se měly po rekonstrukci vrátit do původního stavu. „Zhruba po třech generacích otevíráme tyto prostory v plném rozsahu, takže to je zhruba nějakých šedesát až sedmdesát let, co se do Bellarie znovu veřejnost může podívat,“ zve Slavko.

Pozorný divák už dnes přímo v zámeckém parku může vidět, jak se oproti stavu před rekonstrukcí změnila barevnost celého letohrádku. Omšelou růžovou, šedivou a bílou nahradila tyrkysová a fialová barva. Je to výsledek dlouhých restaurátorských průzkumů.

„V devatenáctém a dvacátém století se nanesly na plášť svévolné barvy a odstíny, které nebyly opřené o spolehlivé restaurátorské bádání. Nyní je už Bellarie barevností, výsadbou zeleně i stavem interiérů orientovaná opravdu k letům 1750 až 1755,“ vysvětluje Slavko.

Krumlovskému letohrádku nejvíce uškodilo více než dvacetileté zatékání přes konstrukce schodiště a horní terasy. Kvůli tomu celý objekt dlouho výrazně chátral. Celková rekonstrukce vyšla zhruba na 45 milionů korun.