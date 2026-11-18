Přehlídka Jindřichohradecké Jinohrátky představí 28. listopadu práci betlemářů i jiná tradiční řemesla. Festival betlémů, který se v areálu minoritského kláštera koná pojedenácté, přinese také vánoční tvoření pro celé rodiny či vůni perníku. Andělé na chůdách spolku pouličního umění Chůdadlo letos dorazí s andělskou poštou Ježíškovi. Novináře o tom dnes informovala Marcela Kozlová z pořádajícího Muzea Jindřichohradecka.
Na návštěvníky areálu ve Štítného ulici čekají od 09:00 do 16:00 vánoční výtvarné dílny a ukázky tradičních řemesel. Lidé také budou moct sledovat betlemáře při práci. Zájemci si budou moci vyzkoušet zdobení perníčků, poznat tajemství tkaní, kroužkování nebo výroby šperků. "Každoročně se snažíme připravit program, při kterém si děti něco nového vyzkouší, rodiče si odpočinou od předvánočního shonu a všichni společně si odnesou příjemný zážitek," uvedla Kozlová.
Celým dnem návštěvníky provedou členové společnosti Chůdadlo s andělskou poštou. Děti mohou dopis Ježíškovi napsat na místě, nebo si ho přinést už z domova. V kostele svatého Jana Křtitele vystoupí Pěvecký sbor Nova Domus s pásmem Andělská škola. Odpoledne zazní také nejstarší jindřichohradecké varhany z roku 1732, na které zahraje místní varhaník a sbormistr Tomáš Petrů.
Po celý první adventní víkend budou prostory minoritského kláštera včetně vánoční Výstavy betlémů Vojtěcha Kubašty přístupné zdarma. Informace jsou na webu muzea.