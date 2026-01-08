Mrtvého v Táboře našli v ulici kpt. Jaroše. Muž využíval jako zázemí šachtu na ulici. „K jeho vyproštění z místa nálezu byli přivoláni hasiči a přivolaný lékař neshledal známky cizího zavinění,“ uvedla mluvčí.
Přesné příčiny úmrtí zatím nejsou známé. Kromě možného umrznutí nelze vyloučit ani jiné zdravotní komplikace.
V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne
V mrazivém počasí zemřel i bezdomovec na Teplicku. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne. Mrtvolu jiného člověka bez domova našli v úterý odpoledne v Brně.
Lidi bez přístřeší v těchto dnech kontrolují ve městech strážníci, mimo jiné je upozorňují na možnost strávit noc v objektech některé ze sociálních organizací. V noci na pátek bude v Česku dál silně mrznout a také začne sněžit.