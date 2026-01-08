Mrtvých kvůli mrazu přibývá. V Táboře zemřel bezdomovec přímo na ulici

Autor: ČTK, iDNES.cz
  19:52aktualizováno  19:52
V Táboře ve čtvrtek našli na ulici mrtvého muže. Patrně šlo o člověka bez domova. Nelze vyloučit, že zemřel na následky podchlazení nebo omrznutí. Novináře o tom informovala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Mrtvý bezdomovec byl v minulých dnech nalezen i v Brně a na Teplicku. Silné mrazy trvají v Česku už několik dní.

Záchranáři u nehody mezi Zádveřicemi a Vizovicemi na Zlínsku. (3. leden 2026) | foto: ZZS Zlínského kraje

Mrtvého v Táboře našli v ulici kpt. Jaroše. Muž využíval jako zázemí šachtu na ulici. „K jeho vyproštění z místa nálezu byli přivoláni hasiči a přivolaný lékař neshledal známky cizího zavinění,“ uvedla mluvčí.

Přesné příčiny úmrtí zatím nejsou známé. Kromě možného umrznutí nelze vyloučit ani jiné zdravotní komplikace.

V Brně zemřel v mrazivém počasí bezdomovec, tělo se našlo odpoledne

V mrazivém počasí zemřel i bezdomovec na Teplicku. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne. Mrtvolu jiného člověka bez domova našli v úterý odpoledne v Brně.

Lidi bez přístřeší v těchto dnech kontrolují ve městech strážníci, mimo jiné je upozorňují na možnost strávit noc v objektech některé ze sociálních organizací. V noci na pátek bude v Česku dál silně mrznout a také začne sněžit.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

Porucha horkovodu v Praze 4: Bez tepla je až 11 tisíc domácností, některé školy ruší výuku

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy 4 se v úterý potýká s rozsáhlým výpadkem dodávek tepla a teplé vody. Podle informací radnice se problém týká oblastí Michle, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, celkem až 11 tisíc domácností....

Mrtvých kvůli mrazu přibývá. V Táboře zemřel bezdomovec přímo na ulici

Záchranáři u nehody mezi Zádveřicemi a Vizovicemi na Zlínsku. (3. leden 2026)

V Táboře ve čtvrtek našli na ulici mrtvého muže. Patrně šlo o člověka bez domova. Nelze vyloučit, že zemřel na následky podchlazení nebo omrznutí. Novináře o tom informovala jihočeská policejní...

8. ledna 2026  19:52,  aktualizováno  19:52

NS: Uchovávání dat o e-komunikaci v ČR porušuje právo EU, změna je na politicích

ilustrační snímek

Česká právní úprava plošného uchovávání dat o elektronické komunikaci podle Nejvyššího soudu (NS) dlouhodobě a zvlášť závažným způsobem porušuje právo Evropské...

8. ledna 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Řidiči plzeňské MHD si polepší o 4,6 pct, kolektivní smlouva je na 13 let

ilustrační snímek

Řidiči plzeňské městské hromadné dopravy si od ledna polepší na mzdách v průměru o 4,6 procenta. Firma má nyní víc než 580 řidičů, letos byla jejich průměrná...

8. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Řidiči plzeňské MHD si polepší o 4,6 pct, kolektivní smlouva je na 13 let

ilustrační snímek

Řidiči plzeňské městské hromadné dopravy si od ledna polepší na mzdách v průměru o 4,6 procenta. Firma má nyní víc než 580 řidičů, letos byla jejich průměrná...

8. ledna 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Škoda přesáhla 30 milionů

Na železniční stanici Havlíčkův Brod probíhá snaha o vrácení vykolejené...

V Havlíčkově Brodě ve čtvrtek brzo ráno vykolejil cisternový vagon, což způsobilo škodu 32,5 milionu korun. Poškození na trati bylo vyčíslené na 30 milionů korun a na vlaku za 2,5 milionu, řekl...

8. ledna 2026  7:42,  aktualizováno  18:45

Nebezpečný muž loni opakovaně utekl z Bohnic, prohřešky se bude zabývat soud

Ve čtvrtek soud rozhodl o vazbě Yaroslava Yarynycha na základě znaleckého...

Muž, který minulý rok v říjnu opakovaně utekl z Psychiatrické nemocnice Bohnice, se ze svého jednání bude zpovídat před soudem. Čelí obžalobě za maření výkonu úředního rozhodnutí. Muž loni v lednu...

8. ledna 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Muzeum v Jablonci zpřístupnilo na webu dvě sbírky, jež řadí mezi své poklady

ilustrační snímek

Státní Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou bezplatně zpřístupnilo na internetu dvě sbírky, jež řadí mezi své poklady. Obě jsou z období první...

8. ledna 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

V ledu Brněnské přehrady našli strážníci nebezpečné otvory, varují před vstupem

Brněnští strážníci varují, že vstup na led Brněnské přehrady není bezpečný. (6....

Nebezpečné otvory v zamrzlé hladině Brněnské přehrady objevili ve čtvrtek strážníci. Mezi nudistickou pláží a Roklí je bahnité dno a stoupající plyny z něj rozpouštějí led odspodu. Z povrchu se v...

8. ledna 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

Nejpůjčovanějším titulem ve zlínské knihovně byl loni Čas vos Aleny Mornštajnové

ilustrační snímek

Nejpůjčovanějším titulem v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně byl loni Čas vos od Aleny Mornštajnové. Žebříčku popularity u zlínských čtenářů i v...

8. ledna 2026  16:28,  aktualizováno  16:28

Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Poprvé v sezoně se představil Tomáš Mikyska.

8. ledna 2026  17:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Od prosince 2027 budou v Moravskoslezském kraji jezdit vodíkové autobusy

ilustrační snímek

Od prosince příštího roku budou v Moravskoslezském kraji jezdit první vodíkové autobusy. Kraj uzavřel se společností Transdev Slezsko novou desetiletou smlouvu...

8. ledna 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Trutnov kvůli silným mrazům otevřel dočasnou ohřívárnu pro lidi bez domova

ilustrační snímek

Třicetitisícový Trutnov kvůli silným mrazům ve středu otevřel dočasnou ohřívárnu pro lidi bez domova. Město ji zřídilo ji v objektu noclehárny, kde lidé bez...

8. ledna 2026  16:10,  aktualizováno  16:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.