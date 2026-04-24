Od začátku roku do poloviny dubna zmizelo od silnic první třídy v Jihočeském kraji 66 nelegálních billboardů. „Z toho 37 odvezli sami vlastníci po výzvě od silničního správního úřadu nebo ŘSD. Zbylé jsme odstranili s pomocí vysoutěžené firmy,“ sdělil Stanislav Chum z ŘSD, který má tuto oblast na starosti. V květnu se chystají na dalších zhruba čtyřicet.
ŘSD se daří likvidovat zejména reklamní stojany, které jsou pevně spojené se zemí. Mobilní poutače prý majitelé aktivně přesouvají. Přesto jsou i u nich úspěšní a hned 22 z 29 firmou odstraněných nelegálních ploch bylo mobilních.
Majitelé mohou poutače na vyzvání sami odvézt. Když to ignorují, najme si na to ŘSD firmu. Po odstranění zařízení tři měsíce skladuje a majitel si ho může po zaplacení nákladů na odstranění a skladování odvézt. Když se nikdo nepřihlásí, přistupují k likvidaci, rovněž na náklady majitele, kterého zjišťují.
Boj proti nelegálním billboardům se vyplácí, v Budějovicích už jich sundali desítky
Podobná pravidla má i Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS JK). Od krajských silnic druhé a třetí třídy jen letos odstranila 49 zařízení. Právnička organizace Kateřina Adamcová zmínila, že jejich počet přímo u silnic spíše klesá.
„Odhadujeme, že zhruba 70 procent případů tvoří trvalé odstranění, zatímco zbývajících 30 procent se přesune jinam,“ shrnula. U přemístění majitelé své poutače odvezou nejčastěji mimo ochranné pásmo silnic. Podobné zkušenosti má i ŘSD.
Fischer zůstává ve vazbě, ale nic se nemění
Už sedm let s ilegálními billboardy bojuje iniciativa Přidej se a strhni to. Její zakladatel Zdeněk Jahn sice přesný počet poutačů v kraji nezná, ale odhadl, že podobně jako jinde v republice bude nelegálních asi 80 procent z nich.
„Jižní Čechy jsou specifické tím, že zde zůstalo hodně reklamního šrotu několikrát soudně trestaného Antona Cvešpera, známého i pod jménem Fischer,“ řekl již dříve.
Anton Fischer je sice nyní v chorvatské vazbě kvůli obžalobě z vraždy obchodního partnera, ŘSD a SÚS JK se však shodují, že to nemá na jejich práci vliv. „Odstraňování je stejně náročné, pan Fischer má pokračovatele,“ uvedl Chum.
Jahn se zároveň obává novely zákona o pozemních komunikacích. Hrozí, že se od července poutače vrátí i tam, odkud se je podařilo vystrnadit. V zákoně má totiž zaniknout definice zastavěného území, které nově bude určovat výhradně územní plán dané obce.
„Reálně se tak zvětší území, kde billboard nebude nadále potřebovat povolení silničního správního úřadu a policie, a to třeba i kolem dálnic,“ napsal loni na webu spolku Nelegální reklama, který založil.
Ministerstvo dopravy však ujišťuje, že to není návrat k plošnému umisťování billboardů. Mluvčí Filip Medelský uvedl, že krok souvisí zejména se zaváděním digitálních technických map krajů, kde je nezbytné ochranná pásma jednoznačně a strojově vymezit.
Král českých billboardů zůstává ve vazbě v Chorvatsku. Pořád je podezřelý z vraždy
„Pro bezpečnost dopravy jsme již dříve prosadili doplňující úpravu, díky níž bude u dálnic zachované ochranné pásmo 50 metrů i v zastavěných částech obcí,“ dodal. Mimo ně bude možné povolit jen označení provozovny. Značné pravomoci zůstanou také obcím.
Odstraňování se věnují i města. Budějovice letos v dubnu odvezly dvě nelegální konstrukce z parkoviště u areálu Vltava. Nelegálních ploch výrazně ubylo, u městských silnic některé zůstávají. „Číslo je proměnné, protože se ilegální reklama přemisťuje a doplňuje,“ vysvětlil v únoru Tomáš Kubeš, vedoucí správy veřejných statků.
Kubeš zároveň poukázal na problémy, kterým musí při práci čelit. „Přímo při odstraňování dochází například k nahrávání pracovníků na přenosná média,“ přiblížil. Pracovníci SÚS JK se s potížemi podle Adamcové setkávají ojediněle. Mají zároveň instrukce, aby situace neřešili na místě a předali kontakt na vedení daného závodu.
Nelegální billboardy se dostaly i na pondělní jednání třeboňského zastupitelstva. Ptal se na ně zastupitel Petr Michal. Místostarosta Aleš Kolář reagoval, že situaci řeší na úrovni kraje a krajský úřad by již měl mít vybranou firmu, jež práce provede. „Myslím, že do konce května by mělo být asi osm billboardů odstraněných,“ nastínil.