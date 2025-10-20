Rvačka na plese. Jedna rozbitá hlava a čtyři pořezaní od rozbitých půllitrů

Hned několik větších bitek a rvaček museli o víkendu řešit policisté na jihu Čech. Pořádně rušno bylo například u hotelu Palcát v Táboře, kde se porvala velká skupina lidí a výsledkem bylo hned pět zraněných. Všichni účastníci budou vyšetřovatelům vysvětlovat, co se stalo, a hrozí i trestní stíhání.

Noční Tábor. Pohled na nasvícené historické centrum | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Hlídky policie vyjížděly za hotel Palcát v Táboře kolem desáté večer, zatímco se uvnitř odehrával maturitní ples. „Podle oznámení se tam mělo vzájemně napadat snad i několik desítek osob,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Policistům se hádky a bitky mezi mladými lidmi, pravděpodobně účastníky maturitního plesu, podařilo zklidnit ještě před jedenáctou hodinou.

„Nakonec kolegové ztotožnili asi deset osob, do nemocnice hned z místa musel jeden člověk s rozbitou hlavou na šití a další čtyři osoby s řeznými zraněními od rozbitých půllitrů,“ upřesnil Matzner.

Velká rvačka před diskotékou. Mladík vysklil jiným dveře, pak napadl policistu

V následujících dnech budou všichni vysvětlovat vyšetřovatelům, co přesně se v sobotu večer stalo a kdo rvačku, při které létaly i půllitry, začal. „Je zde tedy i hrozba zahájení trestního stíhání,“ doplnil mluvčí.

Další incidenty ve Strakonicích

Rušno ovšem bylo i o několik desítek kilometrů dál ve Strakonicích. Už v pátek večer tam vyrazili policisté na vlakové nádraží, kde se měla holemi a dalšími zbraněmi prát větší skupina osob.

„Policisté se strážníky byli rychle na místě, po nádraží a v podchodu pochytali několik výtržníků. Naštěstí nezjistili, že by byl někdo zraněný, a tak všechny zúčastněné čekalo vysvětlování na policejní stanici,“ popsal další událost mluvčí.

A ve Strakonicích pak nebyl klid ani po páteční půlnoci. V sobotu nad ránem kolem čtvrté zasahovaly všechny dostupné strakonické hlídky před jedním z barů v ulici Spojařů. „Oznamovatel na linku 158 upozornil na velkou bitku, kterou ochranka nezvládá. Rváči asi na policisty nečekali, hlídky zjistily, že je na místě relativní klid, bar byl zavřený. Tak vše zatím vypadá pouze na dvě přestupková jednání,“ konstatoval Jiří Matzner.

