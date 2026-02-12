Starosta skončil kvůli střetu zájmů. V žádném však nebyl, tvrdí teď posudky

Jan Jakovljevič
  16:52aktualizováno  16:52
Střet zájmů nyní už bývalého starosty Soběslavi na Táborsku Jindřicha Bláhy (Naše Česko) nenastal. To je závěr tří posudků, které zveřejnil kontrolní výbor města v zápisu z posledního jednání. Bláha ke konci letošního ledna odstoupil z funkce ze zdravotních důvodů po více než 30 letech. Rozhodnutí oznámil 7. ledna. Souvislost s možným střetem zájmů pro iDNES.cz tehdy naznačil.

Starosta Soběslavi Jindřich Bláha skončil na konci ledna ve funkci po více než 30 letech. | foto: koláž iDNES David Votruba

„Kvůli této věci jsem se dostal pod velký tlak, objevila se tam spousta spekulací a začalo se to podepisovat na mém zdraví. Takže jsem se po dohodě s kolegy rozhodl, že svoji činnost ukončím,“ vysvětlil.

Možný střet zájmů se týkal odprodeje budovy na sídlišti Mír firmě Elektro Novák v únoru 2024. Majitelem společnosti se přitom loni v červnu stal Bláhův syn Jiří. Záležitostí se v prosinci zabývali zastupitelé, kteří pověřili kontrolní výbor prověřením.

„Neshledal jsem žádný právně relevantní střet zájmů, do kterého by se měl dostat starosta města,“ napsal v posudku advokát Zdeněk Horáček.

Starostu Soběslavi viní ze střetu zájmů. Končím ze zdravotních důvodů, ohlásil

Starosta se podle něj ani do střetu zájmů dostat nemohl, protože všechny právní kroky prodeje se uskutečnily ještě předtím, než Elektro Novák převzal jeho syn.

Horáček přiblížil i konkrétní harmonogram prodeje. Město nejprve v říjnu 2024 uzavřelo s kupujícím smlouvu o smlouvě budoucí, na jejímž základě mu firma zaplatila v únoru 2025 milion korun. Zbylých 2,5 milionu z kupní ceny sice uhradila na přelomu srpna a září 2025, kupní smlouvu však podepsali už v březnu a uhrazení částky a zápis do katastru z ní pouze vyplývaly.

Podobně situaci vnímá ředitel jihočeského krajského úřadu Lukáš Glaser. „V době, kdy byl schvalovaný prodej nemovitosti této společnosti, nebyl důvod hlásit střet zájmů pana starosty, jelikož žádný v té době neexistoval,“ uvedl. Dodal, že ani samotný střet zájmů neznamená, že by starosta nemohl hlasovat.

Glaser zároveň poukázal, že kontrolní výbor nemá kompetenci přezkoumávat, zda starosta postupoval správně nebo nikoliv. Zastupitelstvo mu tak uložilo něco, co není v jeho působnosti. „K prověření postupu při majetkové dispozici žádné speciální pověření kontrolní výbor nepotřebuje,“ doplnil.

„Týden jsem byl v šoku“

Bláha v prosinci zastupitele informoval, že nový vlastník nakonec od koupě odstoupil a rozhodl se převést objekt zpět na město. Byl totiž v horším stavu, než předpokládal, a za deset let by nedokázal vydělat dostatek peněz na jeho opravu, což byla jedna z podmínek prodeje.

„Kontrolní výbor si ověřil, že je firma připravená jednat o odprodeji budovy za stejnou cenu, bude-li o ni mít město zájem,“ stojí v zápise výboru. Jeho předseda Vladimír Drachovský v úterý přednese závěry posudků na zastupitelstvu. Tam se zvolí i nové vedení města.

V Boršově nad Vltavou odvolali starostu Zemana, skončil po patnácti letech

Bývalý starosta je rád, že se situace vyjasnila a potvrdila se neexistence jeho střetu zájmů. „Hlavně jsem nechtěl, aby byl úřad starosty pod vlivem možného střetu zájmů, tak jsem radši odstoupil. Myslím si, že to je logické a v politice by to takto mělo vypadat,“ zdůvodnil.

Zároveň si myslí, že šlo ze strany jeho kolegů pouze o zástupný problém. „Kdyby šlo jen o tu budovu, tak nakonec všichni pro to hlasovali, jak zastupitelé, tak radní,“ řekl.

Do spekulací ani sporů s ostatními se ale pouštět nechtěl. „Týden jsem byl v šoku, protože od vlastních nečekáte, že vás napadnou takovým způsobem,“ líčil. Neočekává také, že by se mu někdo omluvil.

Po rezignaci Bláha svou kandidaturu v podzimních volbách nepředpokládal. S odstupem času ji však nevyloučil. Kandidátku pod hlavičkou Naše Česko vytvoří. „Určitě se nebudu ucházet o vedoucí pozice. A jestli budu na kandidátce, to se ještě domluvím s ostatními,“ sdělil.

Hloupostí připravil obec o miliony, viní starostu. Zůstane zatím i s plným platem

Postu starosty se od února ujal dosavadní místostarosta Pavel Lintner (SNK – Nejsme stranou). Ten v lednu o dění kolem starosty hovořit nechtěl. „Nebudu se k tomu vyjadřovat. To by měl on. Nebylo by vhodné, abych to komentoval já,“ sdělil.

Plánuje pokračovat v připravených projektech. „Chceme se věnovat výstavbě nové školní jídelny, kde připravujeme projekt, máme naprojektovanou cyklostezku na zrušené trati. Připravujeme rekonstrukce házenkářského hřiště s výstavbou ubytovny. Žádná změna v tomto nebude,“ dodal tehdy Lintner.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

V pozoru televize i notebook. Pro českého fanouška nastane v pátek na olympiádě dilema

Hokejista David Pastrňák bude vlajkonošem české výpravy při zahájení...

Česká televize protestovala, ale nebylo jí to nic platné. V pátek v podvečer budou mít čeští fanoušci velký problém: co sledovat dřív? V akci budou najednou oba hokejové týmy a Metoděj Jílek se...

12. února 2026  19:49

Reparát po snowboardu se nepovedl: Ledecká superobří slalom nedojela

Ester Ledecká na ZOH 2026.

Ester Ledecké se dnes nepovedla jízda v olympijským super-G. Disciplíny, která jí přinesla nejslavnější vítězství kariéry, i bolestně těsnou smůlu před čtyřmi roky v Pekingu. Závod po pádu...

12. února 2026  12:12,  aktualizováno  19:29

Ostrý start se českým hokejistům na ZOH nepodařil. S Kanadou prohráli rozdílem třídy

Český hokejový tým mužů na ZOH 2026.

Olympijský hokejový turnaj dneškem začal i pro české hokejisty. V úvodu olympiády je čeká náročný program, tři zápasy základní skupiny odehrají ve čtyřech dnech. První zápas s Kanadou však šťastný...

12. února 2026  19:21

Do soutěže architektů na nové náměstí dostal Hradec Králové 49 návrhů

ilustrační snímek

Do architektonicko-urbanistické soutěže na nové náměstí a bytový dům ve čtvrti Kukleny v Hradci Králové přišlo městu 49 návrhů. Na dotaz ČTK to dnes uvedla...

12. února 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Karlovarský kraj zahájil kampaň, kterou chce podpořit zdravotní prevenci

KarlovarskĂ˝ kraj zahĂˇjil kampaĹ, kterou chce podpoĹ™it zdravotnĂ­ prevenci

Karlovarský kraj spustil kampaň zaměřenou na prevenci zdraví. Má zvýšit povědomí o možnostech a významu preventivních prohlídek a motivovat lidi k péči o...

12. února 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Většina lékařů v Pelhřimově stahuje výpovědi, nemocnici povede nový ředitel

Nemocnice Pelhřimov

Většina lékařů interního oddělení Nemocnice Pelhřimov stáhne k 16. únoru své výpovědi. Rozhodnutí padlo po jednání s hejtmanem Martinem Kuklou (ANO) a jmenování Michala Kozára novým ředitelem. Krize...

12. února 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

Soud H. Králové s firmou Prima o přestavbu školy je u konce, město platit nemusí

ilustrační snímek

Několikaletý soudní spor Hradce Králové se stavební firmou Prima kvůli přestavbě Základní umělecké školy Střezina je u konce. Město firmě nemusí platit 13,5...

12. února 2026  17:13,  aktualizováno  17:13

Jihomoravský kraj a univerzity představily firmám své investiční plány

ilustrační snímek

Zástupci Jihomoravského kraje, Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně dnes budoucím dodavatelům představili své investiční plány. Cílem...

12. února 2026  17:11,  aktualizováno  17:11

Muzeum Kroměřížska vystavuje výtvarná díla členů Umělecké besedy

Muzeum KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľska vystavuje vĂ˝tvarnĂˇ dĂ­la ÄŤlenĹŻ UmÄ›leckĂ© besedy

Muzeum Kroměřížska vystavuje ode dneška současná výtvarná díla členů Umělecké besedy. Spolek od roku 1863 sdružuje výtvarníky, hudebníky a literáty. První...

12. února 2026  17:04,  aktualizováno  17:04

Ve středočeských městech působí řada organizací pro mládež, chybějí psychologové

ilustrační snímek

Ve středočeských městech je řada organizací, které podporují mládež a působí jako prevence negativních společenských jevů včetně kriminality. Často je...

12. února 2026  17:01,  aktualizováno  17:01

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Sáblíková se vrátila na svou královskou trať. I přes virózu zajela 5000 metrů slušně

Martina Sáblíková vyrazila na trénink před olympijským závodem na 5 kilometrů....

Martina Sáblíková dnes na olympiádě v Miláně nastoupila naposledy k závodu na 5000 metrů. Po nemoci a vynechané „třítisícovce“ na své nejsilnější trati bojovala. Jen těsně se nevešla do nejlepší...

12. února 2026  18:37

Láska, data a papriková omáčka. Jak vypadá český Valentýn v roce 2026?

Tak třeba takto může vypadat valentýnská romantika. Ilustrační obrázek byl...

Svátek lásky, nebo ne? Jak v Česku doopravdy probíhají přípravy na Valentýna? Únorová data z vyhledávání Google naservírovala přehled toho, po čem Češi na svátek zamilovaných skutečně touží. S...

12. února 2026  18:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.