Hučí jako letadlo, i v noci. Lidi v Borovanech ruší hluk z firmy na dlaždice

Markéta Sedláčková
  8:52aktualizováno  8:52
Obyvatelé Borovan na Českobudějovicku si stěžují na hluk z firmy, která na okraji města otevřela závod na výrobu dlaždic. Přirovnávají ho ke startujícímu letadlu nebo hučící digestoři. Vedení společnosti slibuje nápravu a také otevřenost v další komunikaci.

Postavili největší výrobní linku na keramické velkoformátové dlaždice v historii firmy za 1,5 miliardy korun. Jenže už ve zkušebním provozu firmy Lasselsberger v Borovanech na Českobudějovicku se začaly projevovat její nedostatky.

Vzduch, který proudí ze sušáren a pecí ven, dělá takový randál, že ruší obyvatele města. Ve výkyvech dokonce připomíná start letadla.

„Hučí to jako velká digestoř. V létě se pořádně nedalo být ani večer venku,“ komentovala situaci bývalá zaměstnankyně, která bydlí nedaleko závodu. Ten stojí na jihovýchodním okraji Borovan.

Město proto na základě dalších stížností nechalo hluk přeměřit nezávislou akreditovanou laboratoří. Výsledek? Denní limit byl překročený na třech místech, noční na šesti – a to o více než 10 decibelů.

Firma postavila nový výrobní závod na jihovýchodním okraji Borovan.
Firma postavila nový výrobní závod na jihovýchodním okraji Borovan.
Z nenápadných komínů na výrobní hale vychází hluk, který je slyšet často po celých Borovanech.
Firma sídlí na okraji Borovan.
6 fotografií

„Stížnosti máme od občanů prakticky od první chvíle spuštění provozu, asi půl roku zpět,“ uvedl starosta Borovan Vít Fialka. „Měření jsme nechali provést bez vědomí závodu, za plného provozu. Chtěli jsme získat objektivní a nezpochybnitelná data o skutečné míře hluku v reálných podmínkách,“ vysvětlil.

Výsledky následně předali firmě. „Ta si provedla v minulosti vlastní měření, při kterém jí hodnoty na několika místech vycházely jen lehce nad limitem. Hluk ale pokračoval a zejména mezi 20. a 22. hodinou byl velmi intenzivní,“ dodal starosta s tím, že později sám objížděl město i okolí, aby si situaci ověřil.

„Lidé mi píšou i v noci. Nemám informace, že by si podobný průzkum dělala i firma. Mě jako starostu zajímá ten okamžitý hluk – a ten tu prostě je. Chtějí přejít ze zkušebního provozu do ostrého. A jestli má být takový hluk trvalý, to prostě nejde. V létě lidé neotevřou okno, budí to děti,“ zdůraznil.

Větší skládka? Obec už teď tíží zápach, hluk i igelity na stromech. Hrozí žaloba

Nepříjemný hukot je slyšet v nejbližším okolí závodu a v části Dvorec, kam směřují komíny. Při příznivých atmosférických podmínkách je ruch patrný po celém městě.

„Když dojde k výkyvu teploty u pecí a sušáren, vyvine se v úzkém komínu velké množství horkého vzduchu. Pak je to jako když startuje letadlo,“ popsal starosta.

„Přímo pod fabrikou vede cesta, kudy lidé chodí na procházky. Nedávno jsme tam byli s manželem a oba jsme se shodli, že u nás to hučí, ale tady bychom tedy žít skutečně nechtěli,“ uvedla obyvatelka města.

Upozornila i na další zdroj rušení nočního klidu: „Na noční směně vyváželi kontejner s vadnými kusy na skládku. Drnčel už ten vozík. Pak se ozvalo sypání – je to keramika, zní to prostě jako tříštící se sklo. A tohle se opakovalo třeba dvakrát za noc.“

Mrazírnu za vsí lidé odmítají, plán podnikatele je ale dřív nezajímal

Vedení keramického závodu o problémech ví. „Hlavním zdrojem hluku je proudění vzduchu, které je odsávané z různých fází výroby přes ventilátory do komínů. Jde především o komíny sušáren, kde se vysušují vylisované dlaždice, a komíny pecí, kde se vypaluje při teplotě okolo 1 200 ° C. Menším zdrojem hluku je také komín rozprašovací sušárny,“ vysvětlil výrobně-technický ředitel společnosti Václav Růžička.

„Uvědomujeme si, že zkušební provoz takto rozsáhlé výrobní linky je technologicky velmi náročný proces, který vyžaduje čas pro odladění všech parametrů. Omlouváme se obyvatelům za obtíže a ujišťujeme je, že intenzivně pracujeme na dosažení plného souladu s hygienickými limity,“ dodal.

Firma podle něj už čtyři měsíce pracuje na odhlučnění externích zdrojů a připravuje tlumiče na komíny. Ty chce nainstalovat do února příštího roku. „Po dokončení bude následovat nové měření hluku, které potvrdí účinnost provedených kroků,“ ujasnil.

Současně reagovali i dalšími opatřeními ke snížení hlukové zátěže. „Veškeré manipulační činnosti nyní se provádí výhradně přes den,“ vzkázal Růžička.

Společnost přislíbila také otevřenost v další komunikaci. „Informace o provozu závodu předáváme nejen na základě zákonné povinnosti, ale i z vlastní iniciativy. Chceme, aby město i občané měli o situaci přesný přehled,“ uzavřel.

Hučí jako letadlo, i v noci. Lidi v Borovanech ruší hluk z firmy na dlaždice

