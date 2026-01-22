Borovanští odmítají těžbu živce. Bojí se o přírodu, vadí jim i doprava

Plánovaná těžba živce jitří emoce v Borovanech na Českobudějovicku. Bylo tak dopředu jasné, že projednání jejího vlivu na životní prostředí přiláká do kulturního domu mnoho místních. Debata, která se nakonec protáhla na více než čtyři hodiny, začala ve středu už v půl čtvrté odpoledne, i přesto do sálu přišlo skoro 150 lidí.
V Borovanech se konalo veřejné projednávání kvůli možné těžbě živce. (22. ledna 2026)

Obnovit těžbu živce chce na zhruba 13 hektarech lesa firma LB Minerals. Obyvatelé Borovan a okolí se obávají mimo jiné poškození přírody, hluku, prašnosti, ale i navýšení nákladní dopravy a nevratných zásahů do krajiny. Výhrady veřejnosti shrnul starosta města Vít Fialka.

„Pro nás nemá lom žádný velký přínos. Je to čistě iniciativa firmy LB Minerals a já bojuju za to, aby lom buď vůbec nebyl, nebo aby měl nějaký přínos pro Borovany,“ komentoval s tím, že minimálně v tomto volebním období neexistuje možnost, že by se podařilo záměr prosadit do územního plánu města. Starosta o tom nechal hlasovat zastupitele, proti žádosti se jich vyslovilo 14 ze 17.

Za prioritní označil Fialka dopravu. „Jsou to těžká nákladní auta, která mají vozit surovinu, z níž se v létě může prášit,“ popsal. Připomněl, že příjezd do města je ze strany od lomu do prudkého kopce. Obavy mají také z možného poškození historického mostu přes Stropnici i zamýšleného výjezdu na silnici druhé třídy, kde se již v minulosti stalo několik smrtelných nehod.

Prudké stoupání komentoval i obyvatel Radomil Dvořák. Tomu se nelíbila argumentace, že nákladní auta jezdí přes město už nyní. Poukázal na to, že stávající nákladní doprava jezdí po rovině a může tak jet jen na půl plynu, zatímco plně naložené vozy budou muset přidávat více.

„Jestliže tam má přejet přes čtyři tisíce nákladních aut ročně, které skutečně řvou, tak asi uznáte, že těm, co tam bydlí, se sníží hodnota jejich objektů v případě, že by to chtěli prodat,“ namítal k zástupcům těžařů.

Dopravě se věnovala velká část příspěvků v diskusi. Tu povětšinou provázela klidná atmosféra, silnější ohlas vzbudila hlavně poznámka zpracovatele dokumentace Ondřeje Bílka k obavám z nárůstu dopravy kolem Zoo Dvorec, která stojí jen asi kilometr od místa těžby.

Bílek reagoval tím, že zoo ročně navštěvuje 80 tisíc návštěvníků, což znamená asi 30 tisíc aut. Následně dodal, že nákladní doprava bude jezdit v kilometrové vzdálenosti. „Srovnáváte nesrovnatelné. Srovnáváte lidi, kteří přijedou na chvilku do zoo a kamiony naložené z lomu. Tohle nemůžete myslet vážně,“ ohradil se jeden z obyvatel.

U Borovan chtějí těžit živec, místní se bojí dopravy i znečištění přírody

Společnost LB Minerals na jednání zastupoval geolog Jan Zahradník, který chtěl místním zdůraznit, že tam nejsou proto, aby jim ubližovali, nýbrž aby si navzájem řekli, co je potřeba vyřešit a jaké jsou možnosti. Připomněl také, že v této fázi šlo o hodnocení záměru a nikoli povolování těžby.

Firma původně počítala s větším dobývacím prostorem, nakonec jej zmenšila o 45 procent i kvůli připomínkám. Změnila se i těžební studie a postup těžby. „Výsledek je jedinečný záměr, který může vést k symbióze mezi ochranou životního prostředí a využitím nerostného bohatství,“ přiblížil Zahradník.

Proti záměru vznikla i petice

Vyřčené argumenty ale obyvatele příliš nepřesvědčily. „Nemám z toho pocit, že by někdo hledal řešení z pohledu zdravého rozumu a toho, co budou zažívat Borovanští a lidé v okolních vesnicích,“ posteskl si Zdeněk Struska. Vadila mu snaha oddělit posuzování lomu od působení například skládky nebo výrobního závodu, které již ve městě fungují. Proti záměru v Borovanech vznikla petice, která má přes tři tisíce podpisů. Struska vede petiční výbor.

Borovanští odmítají dobývání živce, i když firma snížila roční objem těžby na půlku

Edvard Sequens ze spolku Calla, který ve městě žije, vidí hned několik důvodů, proč s lomem není možné souhlasit. Jde například o poškození přírody, která tam za více než 400 let vznikla. Ta podle něj aspiruje na vyhlášení přírodní památkou, jelikož se tam nachází řada cenných botanických druhů, živočichů a vzácných hub.

Firma sice navrhla v záměru plán na rekultivaci prostoru, podle Sequense však nejsou dostatečné garance, že se to podaří. „Můžeme o to nevratně přijít,“ obával se. Les na jih od Borovan, kde se má těžit, má také rekreační funkci. Pokud záměr projde, po lesních cestách by mělo jezdit nákladní auto každých dvanáct minut. To spolu s hlukem ze samotné těžby může tuto úlohu lesa znehodnotit.

V lese u hranic se mluví o těžbě živce. Nesmysl, chceme tu klid, štve místní

LB Minerals spadají do koncernu Lasselsberger. Ten nedávno v Borovanech zavedl novou technologii výroby dlaždic. Hluk z ní však rušil obyvatele. „To, co tady předvedli se spuštěním nové linky na dlažbu, kam má přijít ta živcová surovina, tak s tím hlukem a neochotou to včas a dobře řešit to přináší nedůvěru, že mohou nastat podobné problémy i při té těžbě,“ upřesnil Sequens.

Veřejné projednání je nutnou součástí posuzování dopadů záměrů na životní prostředí. Konečné slovo bude mít nezávislý znalec, kterého si najal kraj. Výsledek bude známý nejdřív ve druhé polovině dubna.

