Zastupitelé nerozhodli v termínu. Postaví obří halu Amazonu u Boršova bez nich?

Jan Jakovljevič
  14:42aktualizováno  14:42
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Hala Amazonu u kruhového objezdu na silnici I/3 nedaleko Boršova nad Vltavou má...

Hala Amazonu u kruhového objezdu na silnici I/3 nedaleko Boršova nad Vltavou má být zhruba půl kilometru dlouhá a 15 metrů vysoká. Zabere téměř 77 tisíc metrů čtverečních. (srpen 2026) | foto: Vizualizace: Garbe a Accolade

Původně měly stávající haly na opačné straně silnice doplnit čtyři nové. Dvě...
První halu obsadí firma Taconova, která má nyní svou pobočku i v nedalekém...
Průmyslová zóna se bude rozkládat na ploše 492 tisíc metrů čtverečních.
Firma vybrala pro novou zónu lokalitu v blízkosti dálnice D3 a hned u takzvané...
7 fotografií
Investor žádal stanovisko obce do konce srpna, zastupitelé Boršova na Českobudějovicku rozhodnutí o plánovací smlouvě odložili na půlku září. Chtějí mít dostatek času na to, aby se seznámili s plánovací smlouvou. Díky ní by od investora dostali dvacetimilionový příspěvek či vybudování chybějícího chodníku.

Když na veřejném projednání záměru výstavby gigantické haly Amazonu v polovině srpna zaznělo, že investoři na obec nechtějí tlačit, zavládlo u občanů i zastupitelů Boršova nad Vltavou mírné uklidnění. Krátce po jednání však vyšlo najevo, že stále chtějí vyjádření do konce srpna. Vedení obce však ani na pondělním jednání zastupitelstva nerozhodlo.

„Hrajeme čistou hru, věnujeme tomu velké množství času, čtyři měsíce se snažíme proniknout do všech kliček, chodí nám různé podněty, které nezanedbáváme a prošetřujeme,“ pronesla na úvod zastupitelka Jarmila Ichová.

Naší preferovanou cestou zůstává dohoda
s obcí a projekt v podobě jedné haly
na základě plánovací smlouvy.

zástupci investora

Nyní prý pokračují vyjednávání o plánovací smlouvě, která by měla ošetřit, co se bude dít v průmyslové zóně 1. Další ze zastupitelek zmínila, že vybírají mezi špatnou a špatnou variantou. Teď jde jen o to, jestli investorovi v něčem vyjdou vstříc a něco dostanou nazpátek.

Na odložení finálního verdiktu k plánovací smlouvě reagovali ještě v den jednání i investoři. „Další odklad nás mrzí, protože prodlužuje období nejistoty ohledně konečné podoby projektu,“ uvedli ve vyjádření Tomáš Mile ze společnosti Accolade a Veronika Zacha za Garbe.

Nadále prý pracují se třemi variantami. První je původní projekt čtyř hal, druhá a třetí představuje jedno distribuční centrum, liší se ovšem v tom, zda vznikne s plánovací smlouvou s obcí, či bez využití obecního pozemku. „Naší preferovanou cestou zůstává dohoda s obcí a projekt v podobě jedné haly na základě plánovací smlouvy,“ dodali.

Hala Amazonu u kruhového objezdu na silnici I/3 nedaleko Boršova nad Vltavou má být zhruba půl kilometru dlouhá a 15 metrů vysoká. Zabere téměř 77 tisíc metrů čtverečních. (srpen 2026)
Původně měly stávající haly na opačné straně silnice doplnit čtyři nové. Dvě již získaly stavební povolení, když se však objevil Amazon, tak v povolování dále nepokračovali. (srpen 2026)
První halu obsadí firma Taconova, která má nyní svou pobočku i v nedalekém Velešíně.
Průmyslová zóna se bude rozkládat na ploše 492 tisíc metrů čtverečních.
7 fotografií

O dosud vyjednaných kontribucích (příspěvky developerů a investorů obcím a městům na rozvoj veřejné infrastruktury, pozn. red. ) ze strany investora hovořil advokát Ondřej Trnka, kterého si najala obec. Definitivní verzi plánovací smlouvy chtějí zastupitelům předložit počátkem příštího týdne. Hlasovat se o ní má na mimořádném jednání zastupitelstva ve čtvrtek 17. září.

Investor by měl obci například dát 20 milionů korun. Převáděl by je postupně a část by byla navázaná na konkrétní projekty. Další finance by obci připadly z daně z nemovitých věcí, což by po kolaudaci mělo činit kolem 11 milionů ročně, další peníze získá za vynětí ze zemědělského půdního fondu, což by však nastalo ve všech scénářích výstavby.

Jedna, nebo čtyři haly? V Boršově řeší rozšíření průmyslové zóny o Amazon

Místní často kritizovali i dopravu. Jedno ze souvisejících opatření je, že investor i přes prvotní zdrženlivost vybuduje 15 parkovacích stání, kde budou mít řidiči možnost odstavit svá nákladní vozidla a čerpat například povinné přestávky.

Úprav měly doznat i fasády, jež budou více zelené, či protihlukové valy a opatření směrem k současné zástavbě, o čemž vedli jednání s majiteli nemovitostí. Novinkou bude i vybudování a údržba chodníku po celou dobu provozu haly Amazon. Aktuálně se totiž pracovníci stávajících hal u silnice I/3 pohybují po vozovce.

Místní se obávají kriminality

„Obec dostává navíc oproti tomu, co by takový záměr musel splňovat, kdyby plánovací smlouva nebyla. A investor za toto dostává jistotu, že když dodrží to, co obci slíbil, tak obec nebude v navazujících řízeních rozporovat záměr v podobě, na které se investor s obcí domluvil,“ vysvětlil Trnka.

Pokud nedojde k uzavření smlouvy, očekává advokát, že se bude investor snažit záměr vybudovat i bez součinnosti obce, což je prý reálné. Dodal také, že už mají územní rozhodnutí na čtyři haly, z nichž dvě mají stavebně povolené. V druhém případě by byla zastavěná plocha halami dvojnásobná.

Na okraji Českých Budějovic mají stavět obří halu Amazonu, třetí v republice

Není to však jen doprava či vysoký počet pracovníků plánovaného centra. Někteří kritizovali, že obec musí rozhodovat po tlakem, jiní se ptali, proč to nenechat na příští zastupitelstvo. Obyvatelé se obávají i zvýšení kriminality.

„Čím více lidí, tím více trestných činů. Byli jsme tady klidná obec. Věřte tomu, že kriminalita bude tady i v okolních obcích opravdu veliká,“ sdělil jeden z přítomných mužů. Obává se, že místní obvodní oddělení policie situaci nezvládne.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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