Klouček v klubu působí třetí sezonu v řadě, před tím působil v Pardubicích či v Plzni. V letošním ročníku odchytal celkem 12 zápasů, ve kterých držel úspěšnost zákroků přes 92 procent. Dvakrát vychytal čisté konto.
„Milan se u nás každým rokem zlepšoval a svými výkony nás přesvědčil, že si zaslouží naši důvěru. Rozhodli jsme se na něj vsadit i do dalších sezon, protože věříme, že jeho výkonnostní křivka bude i nadále stoupat a že se může dál posouvat,“ uvedl sportovní ředitel Motoru Václav Nedorost