„Tohle hřiště si kompletní obnovu vyloženě zasloužilo, protože ho nevyužívají jenom děti, ale i široká veřejnost v rámci programu „Náš plácek“. Díky své poloze i vybavení je velmi oblíbené a hodně navštěvované. Myslím, že velmi dobrou zprávou je jeho znovuotevření pro veřejnost už na jaře,“ říká první náměstek primátorky Petr Maroš s tím, že výčet sportovních vyžití je skutečně široký.
„Žáci i návštěvníci mohou využívat běžecký ovál, doskočiště pro skok daleký, prostor pro vrh koulí, víceúčelové hřiště pro fotbal, volejbal, nohejbal, streetball či házenou. K dispozici je také plocha pro stolní tenis a kompletní vybavení sportovišť – nové streetballové koše, volejbalové a nohejbalové sítě, fotbalové branky, vybavení doskočiště a nové lavičky,“ vyjmenoval Petr Maroš.
„Hlavním smyslem náročné rekonstrukce bylo vytvořit moderní, bezpečné a funkční zázemí pro naše žáky, což se určitě povedlo. Velmi důležitým prvkem hřiště je jeho bezbariérovost. Sportoviště u Vltavy tak budou moci využívat i handicapovaní a ti s omezenou schopností pohybu, což je skvělé,“ dodala primátorka Dagmar Škodová Parmová.
Povrchy hřišť jsou z vodopropustného polyuretanu, chodníčky ze zámkové dlažby. Celý areál je nově oplocen. Na jaře 2026 dojde k finální úpravě zatravněných ploch, které se budou postupně ještě dosévat. Dodávka dvou nových pingpongových stolů, tedy kruhového a klasického, je plánována na přelom ledna a února 2026.