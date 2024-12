Budějčáci mají opět nejkrásnější vánoční strom

Anketu o nejhezčí vánoční strom napříč krajskými městy na portálu iDNES.cz ovládla jedle v Českých Budějovicích. Do hlasování se zapojilo téměř 13 tisíc čtenářů a téměř polovinu z nich dostal českobudějovický strom, kterému konkuroval jen ten v Plzni.

„Rozhodně to není poprvé a doufám, že ne naposledy, kdy náš strom vyhrál. Neberu to ale jako samozřejmost. Vždycky jsem na své rodné město hodně pyšná a myslím, že i pro všechny Budějčáky to zní libozvučně a nikdy se ta zlatá medaile neokouká. Zasloužíme si ji, „ řekla s úsměvem primátorka Dagmar Škodová Parmová a zároveň všem hlasujícím poděkovala.

Primátorka jihočeského města také připomněla, že čtyřiačtyřicetiletou a jedenáct metrů vysoký strom věnovala rodina fanynky hokejového Motoru z Neznašova. Náměstí Přemysla Otakara II. bude zdobit až do 10. ledna 2025.