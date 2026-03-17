Velká očekávání jsou před Zdenou Blaškovou. Rodačka z Volar na Prachaticku obhajuje loňský titul ve dvouhře žen. „Bude to pro mě speciální,“ přiznává 25letá hráčka Havlíčkova Brodu.
Mezi mužskou elitou nebude chybět ani nedávný vítěz mezinárodního turnaje v Indii Lubomír Jančařík.
Úvodní den patří kvalifikacím či náborové akci Všichni za stůl. Od soboty je na programu vyřazovací část, pobaví i fanzóna.
V neděli se bude bojovat o medaile a láká i exhibice českých legend tohoto sportu Jindřicha Panského a Milana Orlowského. Vstupenky stojí 150 korun na celý víkend.