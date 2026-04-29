Budoucnost fotbalu v Budějovicích řešily obě strany na středeční schůzce v Praze. „Domluvili jsme se, že se (snad) domluvíme,“ vzkázal náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.
Na jednání společně s hejtmanem Martinem Kubou a vedením klubu v čele s majitelkou Nnekou Ede hledali alespoň krátkodobou cestu.
„Předložili jsme Dynamu návrh na dočasné řešení, které v Budějovicích zachová pro příští rok druhou ligu a posílí pozice kraje a města v akademii, které ji stejně z velké části platí. Paní Ede dá vědět příští týden, zda je to pro ni akceptovatelné řešení,“ dodal náměstek.
Uzavřená je podle něj možnost s prodejem Dynama do vlastnictví města, protože majitelka Ede několikrát zopakovala, že klub prodávat nechce.
„Stejně tak není na prodej stadion na Střeleckém ostrově, což jsme paní Ede také řekli,“ poznamenal Maroš. Nabídku na koupi stadionu zaslalo Dynamo v úterý.
Pro budoucnost fotbalu v Budějovicích to může znamenat výrazný posun. Pokud by se obě strany dohodly, město by stáhlo výpověď nájemní smlouvy ze stadionu, bez kterého Dynamo nesplňuje podmínky licenčního řízení k zisku profesionální licence.
Spekulovalo se o přesunu klubu do jiného města, což sama majitelka v rozhovoru pro iDNES.cz nevyloučila. Zástupci města a kraje uvažovali o založení nového klubu. Spor mohl mít negativní důsledek i na mládežnickou akademii.