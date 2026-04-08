Dynamo na křižovatce. Dohoda s majitelkou, výpověď ze stadionu, či prodej městu?

Pavel Kortus
  16:42aktualizováno  16:42
Zástupci Jihočeského kraje, města a bývalí hráči ve středu jednali o budoucnosti budějovického fotbalu. Situace kolem Dynama totiž kvůli sporům klubu s těmito institucemi dospěla do kritické fáze. Na schůzce se účastníci dohodli, že vyzvou nigerijskou majitelku Nneku Ede k setkání, kde jí předloží několik variant dalšího postupu. Je to pro ni dost možná poslední šance.

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou. | foto: ČTK

Výpověď z nájemní smlouvy na stadion. To je největší „páka“, kterou město České Budějovice na vedení fotbalového klubu má. Stadion je totiž městský a Dynamo bez něj nemůže hrát první či druhou ligu ani žádat o profesionální licenci.

Je to krajní řešení, ale zástupci radnice o něm reálně uvažují. „V pondělí je rada města, která se tím a celou situací v Dynamu bude zabývat,“ potvrdil náměstek primátorky Petr Maroš.

Všichni účastníci středeční schůzky se shodli, že další hledání způsobu společného fungování s klubem je vhodným řešením. Proto budou zástupci města a kraje iniciovat na příští týden schůzku s nigerijskou majitelkou Nnekou Ede. „Paní majitelce budeme opakovat, že oni potřebují nás a my je, tak abychom věci řešili společně,“ podotkl Maroš.

Politici i osobnosti klubu Jiří Kotrba, Karel Vácha či Jiří Kladrubský se shodli na několika variantách postupu. „Bylo by korektní, aby je první slyšelo vedení klubu,“ odvětil jihočeský hejtman Martin Kuba.

Jednou možností je zmiňovaná výpověď ze stadionu. Ta má lhůtu dvanáct měsíců, takže pokud by ji klub dostal ještě teď v dubnu, znamenalo by to pro něj velký problém pro příští ročník.

Prodej klubu městu?

Další krajní variantou je prodej klubu. Reální zájemci aktuálně zřejmě nejsou, a tak by město dočasně Dynamo muselo odkoupit a řídit ho, než by našlo nového zájemce. Majitelka by s tím musela souhlasit a bylo by třeba dojednat prodejní cenu. Ede klub získala loni v létě za něco málo přes 20 milionů korun od tehdejšího majitele Vladimíra Koubka.

„Věřím, že paní majitelka situaci pochopí a bude se chtít domluvit. Všichni v Budějovicích si přejeme zachovat značku Dynamo a vrátit klub tam, kde byl. Využívat klub pro ohrávání a přeprodávání hráčů je zneužívání Dynama, jeho fanoušků, historie i všeho kolem. Snad nebudeme muset začít znovu úplně ode dna,“ řekl nejlepší střelec historie klubu Karel Vácha.

České Budějovice povede Papavasiliou. Jako první Kypřan hrál v Premier League

Na první pohled ideální pro Budějovické by byla možnost, aby majitelka Nneka Ede ustoupila ze své cesty, kdy ve velkém využívá zahraniční hráče a trenéry, a to i na úkor těch místních.

„Chceme jí ukázat vhodnou cestu pro regionální fotbalový klub s tak dlouhou tradicí. Uvidíme, jak na to bude reagovat,“ přidal Maroš.

Ede strategii sama od sebe jen těžko změní. V klubu nepůsobí ani rok a sázka na fotbalisty ze zahraničí je zřejmá. Kraji však logicky vadí, že platí akademii, ze které rostou fotbalisté pro první tým, za jejichž následný prodej inkasuje peníze majitelka.

Scénář Vyškova je teď vyloučený

Jihočeský kraj spravuje tréninkový areál na Složišti, kde trénují kromě A týmu hlavně čtyři stovky dětí v akademii. Jeho činnost dotuje hejtmanství zhruba dvanácti miliony korun ročně, což je z ročního rozpočtu kolem dvaceti milionů značná část. Akademie a udržení značky zůstává prioritou města a kraje.

Na jednání dorazil i výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA) Tomáš Bárta, na dálku se připojil i generální sekretář Fotbalové asociace (FAČR) Stanislav Rýznar. Řešily se případné možnosti dalšího postupu.

S jistotou však nyní nenastane to, že by majitelka Dynama mohla přesunout profesionální licenci a hrát druhou ligu v jiném městě. Tak se to nedávno přihodilo v případě přesunu z Vyškova do Příbrami.

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Dlouhodobě vyhrocená situace mezi zástupci města a zahraničním vedením klubu gradovala v minulém týdnu. Obě strany se dohadovaly ohledně dodání vyúčtování financí, které město poskytuje klubu. Účetní Dynama David Jelen se následně v noci dobýval na radnici, na kterou bušil i holou zadnicí a byl vulgární, což hodně pobouřilo nejen politiky.

Jelen později v klubu skončil. Totéž potkalo o pár dnů dřív i oblíbeného trenéra Pedra Resendeho. V tichosti se změnil sportovní manažer. Majitelka Nneka Ede v úterý v obsáhlém vyjádření přidávala na věci vlastní pohled.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.