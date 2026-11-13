Nová radnice změní přístup k Dynamu. Zároveň chce jasná pravidla a záruky

Pavel Kortus
  11:22aktualizováno  11:22
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Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice. | foto: Profimedia.cz

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...
Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice.
Budějovičtí fotbalisté při zahájení zimní přípravy
Na začátku května porazili fotbalisté Dynama (černo-bílá) Jihlavu 3:1.
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Budoucí českobudějovická koalice bude řešit situaci fotbalového klubu, který hraje třetí nejvyšší soutěž a vlastní ho podnikatelka z Nigérie. Klíčová bude nájemní smlouva na stadion, která končí 30. dubna.

Bude to jedno z prvních témat, jen co v Českých Budějovicích definitivně určí vedení města na další čtyři roky. O složení koalice je však prakticky jasno, a tak její zástupci už debatují, jak napravit neutěšenou situaci kolem fotbalového Dynama.

Jedno je téměř jisté už nyní. Nové vedení města bude chtít dát klubu šanci. Dřívější vztahy Dynama s radnicí byly velmi napjaté. Po výměně politiků v čele Českých Budějovic je možné začít od začátku.

„Už jsme téma společně naťukli. Na postupu se shodujeme. Určitě bude jiný, než jaký mělo předchozí vedení města,“ zdůraznil Erik Ferchenbauer, předseda zastupitelského klubu Pirátů. Ti by měli být v koalici s Občany pro Budějovice (OPB), STAN, ANO a Společně pro Budějovice (TOP 09 a Lidovci).

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Klíčové je vyřešit situaci se stadionem. Klub může Střelecký ostrov využívat po výpovědi z nájemní smlouvy jen do 30. dubna 2027. Zbytek sezony by musel třetiligový A tým odehrát jinde.

„Je důležité, aby klub mohl dohrát sezonu na Střeleckém ostrově. Jinak by to pro něj bylo devastující. Zároveň je třeba si nastavit jasná pravidla, jak následně fungovat dál. Nebudeme dělat nic pro to, aby klub zanikl nebo musel hrát jinde,“ dodal Ferchenbauer.

Až bude koalice definitivní, její zástupci si potvrdí další kroky. Určitě osloví fotbalový klub ke vzájemné schůzce. „Víme, že to budeme muset řešit co nejdříve. Předpokládám, že pak oslovíme manažera klubu Miroslava Markoviče a pozveme si zástupce klubu. Budeme hledat konstruktivní řešení. Počítám, že se budeme bavit o střednědobém výhledu. Chceme slyšet také záruky klubu,“ podotkl lídr OPB Tomáš Chovanec.

Už dříve se jednání o budoucnosti klubu účastnil také budějovický lídr hnutí ANO Viktor Lavička. „Situaci kolem klubu je třeba řešit. Můj názor je stálý – značka Dynamo musí zůstat v Budějovicích,“ přiblížil.

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.
Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí lize Dynamo vyzve Admiru Praha.
Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice.
Budějovičtí fotbalisté při zahájení zimní přípravy
10 fotografií

Lavička je také členem dozorčí rady akademie. Vliv své účasti na dřívějších jednáních nevnímá. „Nevím, co si o mně myslí v klubu. Nájemní smlouvu na Střelecký ostrov vypověděla rada města, ve které jsem nebyl. Já si přeji, aby se Dynamo vrátilo tam, kde bývalo dřív. Podle mě by bylo dobré, aby město mělo větší kontrolu nad tím, kam míří peníze v akademii,“ vzkázal.

Upravit do budoucna nájemní smlouvu na využívání stadionu plánuje také Tomáš Bouzek z TOP 09. „Letitou nájemní smlouvu je třeba narovnat. O tématu budeme celkově jednat. Já si osobně myslím, že město by nemělo vlastnit fotbalový klub. Takové úvahy také byly. Rozpočet je dost napnutý a chceme v Budějovicích dělat i jiné věci. Ale nevylučuji, že se postup města ještě může změnit,“ podotkl.

Vše může změnit arbitráž

Také politici vnímají, že budoucnost Dynama může ze dne na den změnit rozhodnutí mezinárodní arbitráže, která řeší administrativní vyloučení z druhé ligy po minulé sezoně. „Musíme celou situaci pořádně rozklíčovat. O arbitráži víme, ale to je pro nás slepá větev. Tu nemůžeme ovlivnit,“ poznamenal Chovanec.

Na vývoj situace vyčkávají také v samotném klubu. Podle manažera Miroslava Markoviče nyní ještě není správný čas na předčasné závěry ohledně výsledků arbitráže nebo spolupráce s městem.

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„Čekáme na rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže CAS. Nevíme, kdy by mohlo nastat. Se zástupci města jsme ještě nemluvili. Musíme počkat, až bude stanovené nové vedení,“ podotkl Markovič.

Dynamo se aktuálně soustředí na závěrečné kolo podzimní části třetí ligy. Jihočeši přivítají příští víkend Spartu B. Černobílí jsou v tabulce třetí, tři body za vedoucím týmem Králova Dvora.

Až do léta se řešila možnost prodeje klubu. Majitelka Nneka Ede však odmítla nabídku 32,5 milionu korun od Jihočeského kraje. Úspěšná nebyla ani dřívější jednání.

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