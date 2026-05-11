Klub je finančně stabilizovaný, tvrdil manažer Dynama. Hotel si ale platili sami hráči

Pavel Kortus
  17:22aktualizováno  17:22
Fotbalové Dynamo bylo dnes hlavní téma českobudějovických zastupitelů. Majitelka Nneky Ede je podle vyjednavače Jana Teplého připravená dát do klubu tolik peněz, kolik bude třeba. Na to zástupci města reagovali, že by chtěli vidět konkrétní důkazy. Také zaznělo, že město bude jednat s vedením ligy a fotbalové asociace, klub totiž tíží čas pro zisk profesionální licence.
Fotogalerie4

Ochoche z Českých Budějovic střeží míč před jihlavským Křivánkem. | foto: MAFRA

Několikahodinová debata, silná slova, ale žádný velký závěr. Situace kolem fotbalového Dynama zůstává nejasná a zamotaná i po pondělním jednání budějovického zastupitelstva.

Klub v závěru minulého týdne odmítl nabídku města, aby v Budějovicích minimálně ještě sezonu zůstal a mohl využívat stadion Střelecký ostrov. Na oplátku by radnice měla větší vliv v mládežnické akademii.

Ochoche z Českých Budějovic střeží míč před jihlavským Křivánkem.
Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14. dubna 2026)
Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14. dubna 2026)
Zahraniční vedení Dynama v čele s majitelkou Nnekou Ede dorazilo na jednání na krajský úřad. (14. dubna 2026)
4 fotografie

„Nabídka je nefér, až nemravná,“ rozčiloval se Jan Teplý (ODS), nový hráč v jednáních o budoucnosti klubu. Syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého a zastupitel se stal vyjednavačem klubu a majitelky Nneky Ede. „Je připravená dát do klubu tolik peněz, kolik bude třeba. Potřebuje dostat šanci, aby mohla rozvíjet klub, akademii a tým žen,“ dodal.

Zástupci města se dožadovali konkrétních důkazů, že Ede opravdu peníze do klubu a akademie vkládá a v budoucnu bude. „Nikdy jsem neviděl jediné gesto, nic konkrétního,“ reagoval zastupitel města a hejtman Martin Kuba (Naše Česko).

Napjaté jednání bez závěru

Finanční situace byla opakovaným bodem dlouhé diskuse. „Klub je stabilizovaný, a to i finančně,“ odpověděl generální manažer klubu Miroslav Markovič.

Ten však následně víceméně potvrdil informaci od náměstka primátorky Petra Maroše (Naše Česko), že hráči a trenéři si museli zaplatit ubytování před posledním druholigovým zápasem v Prostějově. Klub kvůli úsporám chtěl vyrážet až v den utkání, což mužstvo odmítlo a nocleh si zaplatilo samo. „Je to naše interní rozhodnutí,“ uvedl Markovič.

Napjaté jednání nepřineslo žádný závěr. Po zhruba pěti hodinách se hlasovalo prakticky jen o jediném bodu, a to, že by zastupitelstvo mělo rozhodovat o věcech spojených se smlouvami na stadion Střelecký ostrov. Podporu tento návrh však nezískal.

Nabídka Budějovic Dynamu: Nepřijatelné. Investujte raději do školství, tvrdí majitelka Ede

Rada města nájemní smlouvu klubu vypověděla se začátkem května. Pro Dynamo to znamená zásadní problém, protože bez stadionu na celý ročník složitě získá profesionální licenci na příští sezonu. „Dynamo patří do Budějovic. Chceme tady zůstat, nikam neutíkáme,“ zdůraznil Markovič.

Jenže čas se krátí a to oběma stranám. Už 19. května bude jasno o udělení profesionální licence. Dynamo bude mít následně možnost se odvolat a 2. června padne finální verdikt.

„Aktivně už nic iniciovat nebudeme. Naše chyba při jednání byla, že jsme vůbec nabídky dávali. Teď je na řadě klub, který, přijde mi, že naše možnosti až systémově blokoval,“ přiblížil Maroš.

Dynamo může požádat o výjimku, pokud by licenci nezískalo. Ale výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (FAČR) podle informací iDNES.cz takové možnosti nakloněný není. Podobné to je také s případným stěhováním do jiného města.

Neznamená to však, že by město a Jihočeský kraj věc aktivně neřešilo. „Zjistíme od Ligové fotbalové asociace a FAČR, jaké jsou podmínky a možnosti dalšího postupu. Následně svoláme jednání předsedů politických klubů a domluvíme se na dalším postupu,“ oznámil Kuba.

Poborský o Dynamu: Jsem z toho nervózní. Spory těžko dopadnou dobře

V tahanicích o klub je zásadní i budoucnost akademie. Zástupci města a kraje chtějí vědět, jak funguje a jak je financovaná. „Požádáme Dynamo, aby v řádném termínu a co nejrychleji svolalo dozorčí radu. Budeme chtít data, jak se akademie financuje. Pak můžeme vyhodnotit, jak funguje,“ zdůraznil Viktor Lavička (ANO), který je spolu s Marošem členem dozorčí rady akademie.

Klub i politici se shodovali alespoň na tom, že by napjatou atmosféru celé záležitosti mohl zklidnit mediátor. „Abychom získali klid a čas na jednání, bylo by také dobré, aby město stáhlo výpověď ze stadionu,“ navrhl Teplý. To však radnice v plánu nemá.

Podle zástupců Dynama je nigerijská majitelka připravená dávat výrazně víc financí do klubu i do akademie. „Je schopná dorovnat peníze, které do akademie dává kraj i město,“ tvrdil Teplý s Markovičem.

Investice naznačila v prohlášení o víkendu také Ede. Navrhla dokonce městu a kraji, ať peníze investuje raději do školství nebo zdravotnictví. „Trochu mě to urazilo,“ zamračil se Kuba.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

V Plzni skončilo poslední kasino, zakazuje je vyhláška na regulaci hazardu

ilustrační snímek

V Plzni v těchto dnech ukončilo provoz poslední kasino, zmizel tak hazard, jak to ukládá vyhláška přijatá zastupiteli v prosinci 2023. Podle této vyhlášky měly...

11. května 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Další záhadné dopravní prostředky na Staroměstském náměstí.

vydáno 11. května 2026  18:45

Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro větrníky na dohled od hory Říp

ilustrační snímek

Ústecký kraj nesouhlasí s vymezením plochy pro stavbu větrných elektráren na dohled od hory Říp. U navržené akcelerační zóny v Kryštofových Hamrech na...

11. května 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Muž na zastávce napadl partnerku a odřezal jí vlasy

Muž na zastávce v Plzni napadl partnerku a odřezal jí vlasy. (7. května 2026)

Plzeňští kriminalisté řešili minulý týden vážné napadení ženy, které její partner na zastávce vyhrožoval nožem a odřezal jí větší část vlasů. Muž se po incidentu dal na útěk a cestou se zbavil útočné...

11. května 2026  18:22,  aktualizováno  18:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kroměříž chystá polopodzemní kontejnery na dalších třech místec

ilustrační snímek

Kroměřížská radnice vybuduje polopodzemní kontejnery na odpad na dalších třech místech ve městě. Vzniknou v Chropyňské, Třasoňově a Sokolovské ulici, kde...

11. května 2026  16:33,  aktualizováno  16:33

Cestující v Moskvě přespávají kvůli zrušeným letům v letištních halách i několik dní po sobě

Letištní realita v současném Rusku

„Naděje na odlet? Nulová!“ Takhle si zoufají desetitisíce čekajících v odletových halách velkých ruských letišť. Útoky ukrajinských dronů do hloubi ruského území mají za následek, že letecké...

11. května 2026  18:05

Nehoda auta uzavřela silnici I. třídy u Doks, zranění utrpěli tři lidé

ilustrační snímek

Silnici I/38 nedaleko Doks na Českolipsku uzavřela dnes odpoledne nehoda osobního auta. Podle prvotních informací zranění utrpěli tři lidé. Nehoda se stala...

11. května 2026  16:21,  aktualizováno  16:21

Sokoli hnízdící na komíně dukovanské elektrárny mají letos čtyři mláďata

ilustrační snímek

Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu dukovanské elektrárny, má letos čtyři mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z...

11. května 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Na brněnské náplavce se od června rozšíří nabídka občerstvení

ilustrační snímek

Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení, městská část Brno-střed vybrala provozovatele tří prodejen na Rullerově nábřeží. Lidé si tak při procházce...

11. května 2026  16:13,  aktualizováno  16:13

Na brněnské náplavce se od června rozšíří nabídka občerstvení

ilustrační snímek

Na brněnské náplavce se rozšíří nabídka občerstvení, městská část Brno-střed vybrala provozovatele tří prodejen na Rullerově nábřeží. Lidé si tak při procházce...

11. května 2026  16:13,  aktualizováno  16:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Počty porodů v Pardubickém kraji se snižují, nejméně jich bylo ve Svitavách

ilustrační snímek

Počty porodů v nemocnicích v Pardubickém kraji se stále snižují. Příčinou je demografický vývoj i společenské a ekonomické vlivy. Svitavská nemocnice se...

11. května 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Obec se pustila na nákladné rekonstrukce, teď má dluhy a je na hraně bankrotu

Rekonstrukce obecního úřadu, kde by měla vzniknout dětská skupina, Tetín,...

Královéhradecký kraj poskytne Tetínu na Jičínsku návratnou finanční výpomoc 18 milionů korun na dokončení rekonstrukce objektu, ve kterém vzniknou prostory pro skupinu 12 dětí. I přes ostrou kritiku...

11. května 2026  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.