Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Pavel Kortus
  13:12
Radní města v pondělí nakonec nevypověděli nájemní smlouvu fotbalového klubu SK Dynamo České Budějovice na užívání stadionu, což by pro druholigový klub znamenalo velký problém. Chce dát šanci úternímu jednání zástupců města a kraje se zahraničním vedením klubu. Když nenajdou společnou řeč, jsou připravená i extrémní řešení.

Stadion Střelecký ostrov je domácí pro fotbalisty Českých Budějovic | foto: ČTK

O ukončení nájemní smlouvy Dynama na využívání stadionu se mluvilo delší dobu. Důvodem je dlouhodobá nespokojenost zástupců města s fungováním klubu a tím, jak reprezentuje značku Dynama a Budějovic. Výpověď z nájmu byla od začátku krajní možností. Radní města ji na svém pondělním zasedání ještě nestvrdili. Chtějí dát prostor pro úterní jednání.

„Rada města pověřila své zástupce pro úterní schůzku. Nastavily se určité mantinely, kam se můžeme dostat. Určili jsme si náš postoj a podmínky, na kterých trváme,“ uvedl pro iDNES.cz po dnešním zasedání Petr Maroš, náměstek budějovické primátorky.

Budějovičtí politici byli při jednání rady jednotní. Zároveň nechtěli dělat razantní kroky před setkáním s funkcionáři klubu. „Jsme stále ochotní jednat. Na stole jsou všechny varianty. Když se ale řada věcí nezmění a Dynamo nebude dlouhodobě dělat dobré jméno městu a kraji, může dojít až na extrémní řešení,“ připustil Maroš.

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

O budoucnosti budějovického fotbalu se bude jednat v úterý dopoledne, kdy se na krajském úřadě sejdou zástupci města a kraje se zahraničním vedením SK Dynamo.

Potvrzuje se tím scénář, který redakce iDNES.cz avizovala po středečním jednání politiků a bývalých hráčů klubu se zástupci Fotbalové asociace České republiky (FAČR) a Ligové fotbalové asociace (LFA).

Tlak na majitelku

Výpověď ze stadionu je největší „pákou“, kterou město na vedení má. Celkově chtějí politici zatlačit na nigerijskou majitelku Nneku Ede, aby klub po necelém roce prodala.

Jednou z preferovaných variant je, že by Dynamo dočasně převzalo město a záhy hledalo jiného investora, který by tradiční klub koupil a vedl ho podobně jako v dřívějším období, tedy zejména bez výrazného využívání zahraničních hráčů a trenérů.

„Ano, i to jsou reálné varianty,“ potvrdil Maroš.

Výpovědní doba nájemní smlouvy stadionu je 12 měsíců. To znamená, že pokud ji budějovický fotbalový klub dostane ještě v dubnu, nebude mít Střelecký ostrov k dispozici pro závěr příští sezony a bez stadionu neuspěje v licenčním řízení.

Dynamo na křižovatce. Dohoda s majitelkou, výpověď ze stadionu, či prodej městu?

I kvůli vyostřeným vztahům není dohoda zdaleka jistá a očekává se emotivní jednání s nejasnými závěry a scénáři. Ede klub získala loni v létě od podnikatele a právníka Vladimíra Koubka za cenu lehce přesahující 20 milionů korun.

Rada města v pondělí zároveň schválila, že v případě postupu do první ligy by Střelecký ostrov mohl využívat druhý jihočeský celek v soutěži Táborsko, které je aktuálně na třetí příčce. Ta by po konci sezony znamenala účast v baráži.

Fanoušci si žádají konec Ede i Markoviče

Dlouhodobé spory klubu s městem a krajem vyvrcholily na začátku dubna, kdy Dynamo podle radnice včas nedodalo vyúčtování za poskytnuté finance. Externí klubový účetní David Jelen se následně v nočních hodinách snažil dostat na radnici a bušil do vrat holou zadnicí. Vše zdokumentoval ve dvou videích, jedno z nich sám prezentoval na sociálních sítích.

Problémy s komunikací přiznávají obě strany, viní se navzájem. Vyostřenou situaci napjatě sledují fanoušci klubu. Při posledních dvou zápasech opakovaně vyzývali majitelku Ede, aby klub prodala. Žádali si také konec manažera Miroslava Markoviče.

Další vývoj dění kolem klubu zůstává nejistý. S určitostí se nyní nestane scénář, jako když se stěhoval fotbal z Vyškova do Příbrami. Přesun profesionální licence pro nadcházející sezonu už z časových důvodů do jiného města není možný.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

