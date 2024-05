V parku u sportovní haly vznikl sad, lidé si tam utrhnou jablka i hrušky

„Vysadili jsme zde původní odrůdy ovocných dřevin, které jsou mnohdy odolnější vůči nemocem či škůdcům. Některé z jabloní či hrušní lidé na území Čech pěstovali už v 17. století,“ upozornila Lenka Marcínová, zahradní a krajinná architektka, která měla výsadbu na starost.

Zmínila, že mezi stromy jsou ještě jeřáby. Mezi keři příchozí objeví například kalinu, zimolez či muchovník.

Sad bude celoročně volně přístupný a mezi ním vznikne také cestička. Až stromy více vyrostou a začnou plodit, bude si moci každý zájemce ovoce utrhnout a sníst. „Nebo si zde třeba naši obyvatelé jen odpočinou či udělají piknik,“ nabídl náměstek primátorky Petr Maroš.

Výška dřevin by neměla přesáhnout osm metrů, zahradníci budou koruny upravovat tak, aby se pod nimi dalo chodit. Část dřívější louky blízko haly bude pak i nadále sloužit třeba dětem, které sem chodí na hodiny tělocviku.

Vytvoření sadu financovala částkou více než milion korun společnost ČEZ. Je to náhradní výsadba v souvislosti se stavbou horkovodu z Temelína do Budějovic, která zapadá do strategie krajského města na změnu klimatu.