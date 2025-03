Ať má hlavní tah do Budějovic dva pruhy v obou směrech, chce Písek po ŘSD

Loni na konci listopadu vystoupil před jihočeské zastupitele obyvatel Písku Václav Málek a žádal, ať začne hejtmanství rychle jednat se státem o protažení dálnice právě z Písku až do Českých Budějovic.

Dostal vysvětlení, proč by to teď bylo komplikované, a víc se věc neřešila. To samé před několika týdny zaznělo i na jednání zastupitelů v Písku a vypadalo to, že bude opět klid.

Jenže Písečtí teď překvapili a starosta Michal Čapek (ANO) oznámil, že berou ve vedení města celou záležitost vážně a osloví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Budou chtít, aby byla silnice první třídy I/20 do Budějovic v celé délce v každém směru o dvou jízdních pruzích.

„Nejedná se pouze o formální žádost. Skutečně bychom byli rádi, kdyby v budoucnu byla silnice I/20 v celé délce z Písku do Českých Budějovic v obou směrech v režimu 2+2,“ uvedl Michal Čapek.

ŘSD zatím plánuje tuto hodně vytíženou silnici vedoucí kolem Protivína či Vodňan rozšiřovat v režimu 2+1. Znamená to, že ve vybraných úsecích bude vždy jeden směr dvouproudý pro bezpečnější předjíždění a větší plynulost provozu. Takto je to například na trase z Budějovic do Prahy v okolí Benešova.

„Musím ale také zdůraznit, že my jsme velmi spokojeni i s tím, že ŘSD nyní pracuje na tom, aby silnice byla v režimu 2+1. Nicméně v horizontu třeba deseti nebo dvaceti let bychom samozřejmě byli radši, pokud by se to změnilo na 2+2,“ dovysvětlil písecký starosta.

Součástí úprav je i nový most v Protivíně

V takto vzdálenější budoucnosti je záměr určitě reálný. V nejbližších letech nikoli, protože ŘSD už je s přípravou částečného rozšíření velmi daleko. „Nadále platí, že by se s pracemi mohlo začít v roce 2027, přičemž v roce 2029 by bylo hotovo. Součástí bude i stavba nového mostu v Protivíně,“ řekl hejtman Martin Kuba (ODS).

Kdyby se měl projekt změnit na dva a dva pruhy, mohlo by to znamenat návrat s přípravami až před projednávání EIA, které řeší dopady stavby na životní prostředí. Navíc je podél trasy velké množství pozemků, které patří mnoha majitelům, a jednání o výkupu jsou často také hodně zdlouhavá. Vše by se tak zdrželo klidně i o deset let.

„Je tam hodně sjezdů na soukromé pozemky,“ přitakal Čapek. Dodal ale, že věří, že v budoucnu by se mohlo podařit problematické úseky získat do vlastnictví státu.

Obchvat Dasného a Češnovic dokončí v roce 2027

Prozatím je to tak, že trasu dlouhou přes 32 kilometrů z Písku k Pištínu si ŘSD rozdělilo do čtyř částí. Jsou to úseky z Písku do Protivína, z Protivína do Vodňan, dál k Nové Hospodě a od ní potom až k Pištínu. „Silnice už nesplňuje potřebné normy, nemá prostor za krajnicí, je na ní i mnoho velmi nepřehledných a nebezpečných horizontů,“ potvrdil nedávno šéf ŘSD Radek Mátl.

Dodal, že se díky režimu 2+1 řada těchto problematických míst stane bezpečnějšími. Naopak dva pruhy v každém směru už brzy budou na posledním úseku u Budějovic, kde díky tomu navíc obyvatelé obcí Dasný a Češnovice získají také obchvat. Práce na nové, 8,5 kilometru dlouhé přeložce začaly loni na konci prázdnin, bude to stát 1,25 miliardy korun. Hotovo má být na konci léta 2027.

„Silnice I/20 je jedním z páteřních tahů v Česku. Do Budějovic přivádí přes Písek dopravu od Plzně. Po dokončení dálnice D4 mezi Prahou a Pískem je ještě víc atraktivní pro cesty mezi hlavním městem a Budějovicemi, proto je nutné zvyšovat její propustnost,“ shrnul ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

5. června 2017

Od Českého Vrbného k Češnovicím vybuduje ŘSD 6,5 kilometru dlouhý směrově rozdělený čtyřpruh. Naváže tak na stejně uspořádaný výjezd z krajského města. Zbylé dva kilometry bude třípruh. Součástí aktuální akce jsou i dvě mimoúrovňové křižovatky, deset mostů a dvě protihlukové stěny dlouhé dohromady 1,5 kilometru. Násypy budou místy téměř sedm metrů vysoké.

Přímo v Budějovicích se pak aktuálně buduje také severní spojka, která právě auta od Písku v případě potřeby odvede rovnou na dálnici D3, což zklidní třeba Strakonickou.