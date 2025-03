Budějovice si dají s Libercem repete v předkole play off

Závěrečné kolo základní části toho směrem k pátečnímu startu série moc nenapovědělo. Tygři dorazili na jih Čech už s vědomím toho, že skončí desátí nebo jedenáctí. Šetřili opory Kváču, Filippiho, Bulíře, Lantošiho, Šimka s Musilem nebo Klímu.

Oproti tomu domácí potřebovali alespoň bod, aby začínali play off doma. Motor do hry konečně vrátil zástup navrátilců po nemoci, hráli Gulaš, Cibulka, Kubík, Valský nebo Hoch.

Budějovičtí na ledě povětšinou dominovali. Rychle se dostali do tříbrankového vedení, které v poklidu uhájili až do konce. Soupeře přestříleli 44:18, zvítězili 5:2 a skončili šestí. Liberec bral jedenáctou pozici.

„V play off to budou úplně jiné zápasy, chyběla jim řada hráčů. Liberec má výborný tým plný skvělých individualit. Doma je silný. Čeká nás těžká série, bude to parádní hokej,“ těší se jeden z budějovických navrátilců Tomáš Cibulka.